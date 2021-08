Afghanistan : le Qatar, médiateur incontournable avec les talibans

L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani à Doha, le 14 décembre 2019. (MUSTAFA ABUMUNES / AFP)

Si le Qatar est-il bien placé pour jouer les intermédiaires, c'est d'abord parce qu'il a très tôt fait le choix de rester proche des islamistes afghans. Même entre 1996 et 2001, pendant la pire période de l'obscurantisme taliban, le Qatar certes n'établit pas de relations diplomatiques officielle avec Kaboul (contrairement à ce que font ses voisins, l'Arabie saoudite et les Émirats Arabes-Unis), mais il garde le contact.

Puis il accueille sur son sol les responsables talibans libérés de Guantanamo ; et en 2013 – toujours avec la bénédiction des États-Unis – il héberge à Doha la représentation officielle des talibans, leur "bureau politique" qui existe encore et a pour ambition de devenir une ambassade en cas de reconnaissance du régime. Les talibans ont par ailleurs fait de la chaîne qatarie Al-Jazira leur canal de communication privilégié.

Gros contrats avec les États-Unis

Le Qatar, ce petit pays qui parle à tout le monde, est donc à la fois proche des talibans et des Américains, qui possèdent dans l'Émirat leur plus importante base militaire au Moyen-Orient. Et même si ces dernières années Doha a tour à tour été accusé de financer le terrorisme, d'être un allié de l'Iran, de soutenir les Frères musulmans un peu partout dans le monde arabe, jamais le lien n'a été rompu avec Washington. En 2019, sous la présidence de Donald Trump, les deux pays ont même signé de très gros contrats dans le pétrole, l'aéronautique et l'armement.

Les Qataris sont donc devenus des médiateurs naturels et incontournables. C'est à Doha qu'ont été signés les accords historiques de février 2020 sur le départ des soldats américains d'Afghanistan et les discussions inter-talibanes. C'est à Doha que 8 000 Afghans vont être accueillis temporairement. C'est à Doha encore que les délégations des pays occidentaux, comme la France, viennent aujourd'hui discuter avec les talibans. C'est Doha qui va gérer en partie la logistique de l'aéroport de Kaboul après le retrait américain.

Cet été, c’est de Doha encore que le chef du bureau politique des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar, a rejoint Kandahar à bord d’un avion militaire de la Qatar Air Force.

#BREAKING: #Taliban released a video showing moment of arrival of its leader Mullah Baradar at #Kandahar. He arrived on-board A7-MAP, a C-17A of #Qatar Air Force. His arrival onboard the airplane is symbolic because #Qatar is behind all the chaos taking place in #Afghanistan now. pic.twitter.com/yzXJp08Pii — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 17, 2021

Jouer sur les deux tableaux est un pari risqué. Si les talibans se font déborder par l'État islamique ou s'ils portent atteinte de façon trop ostentatoire aux droits des femmes et finissent par rompre les liens avec la communauté internationale, Doha a évidemment beaucoup à perdre.

Le Qatar à la table des grands

Parce que les Qataris se rêvent à la même table que la Chine et la Russie qui placent leurs pions en Afghanistan. Ils cherchent à gagner en légitimité, à faire de leur minuscule État (qui n'est pas plus grand que la Gironde) un acteur diplomatique de premier plan sur la scène internationale. Ce qui les a conduits par exemple il y a quelques mois à s'investir dans le processus de transition démocratique en Libye.

Quand on a aussi comme alliés l'Iran et la Turquie, cela demande beaucoup d'agilité politique. Mais cela fait partie de la stratégie de "soft power" tous azimuts de l'Émirat, qui passe autant par l'arrivée de Messi au PSG que par le volet taliban.