Afghanistan : les Etats-Unis et les talibans signent un accord historique après dix-huit ans de guerre

Les Américains et l'Otan retireront toutes leurs troupes d'Afghanistan dans un délai de 14 mois si les taliban tiennent leurs engagements.

Un moment historique. Les Etats-Unis et les talibans on signé un accord de paix, samedi 29 février, après dix-huit ans de guerre. Les Américains et les autres pays de l'Otan présents sur place (Allemagne, Royaume-Uni et Italie, notamment) retireront toutes leurs troupes d'Afghanistan dans un délai de 14 mois si les talibans tiennent leurs engagements, ont déclaré les gouvernements américain et afghan dans une déclaration commune. "La coalition achèvera le retrait des troupes qui restent en Afghanistan dans un délai de 14 mois à compter de la publication de cette déclaration conjointe et de l'accord Etats-Unis-talibans (...) à condition que les talibans respectent leurs engagements pris aux termes de l'accord Etats-Unis-talibans", peut-on lire.

Les Etats-Unis commenceraient par ramener à 8 600 hommes leur contingent dans les 135 jours suivant la signature de l'accord avec les talibans, qui doit intervenir dans l'après-midi à Doha, ajoute la déclaration. Enfin, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a appelé samedi les talibans à se garder de "crier victoire" et à "tenir la promesse de rupture avec Al-Qaïda".