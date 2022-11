Afghanistan : l'obscurantisme des talibans s'abat sur le pays

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le vol, l'adultère, la consommation d'alcool, le renoncement à la religion ou la rébellion sont considérés par la charia comme les délits les plus graves. Ils doivent désormais être châtiés dans le respect des textes religieux. Autrement dit par l'amputation d'une main ou d'un bras, par la lapidation, par la flagellation ou par l'exécution publique. Exactement comme à la fin des années 90, quand l'Afghanistan, sous la coupe des fondamentalistes, avait plongé dans l'obscuratisme le plus barbare.

L'ordre est une nouvelle fois venu du chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, qui n'a pas été filmé ou photographié en public depuis leur retour au pouvoir en août 2021 et c'est donc son porte-parole qui a rendu public ce nouveau décret en publiant dimanche 13 novembre un message sur Twitter tout simplement.

Les droits fondamentaux des femmes s'effritent

Depuis la semaine dernière, les femmes n'ont plus le droit de se montrer dans les parcs et les jardins de Kaboul même avec la burqa ou le hijab devenus obligatoire dans l'espace public. Les hammams leur sont aussi interdits. Les salles de sport, même celles qui leur étaient réservées.

Taliban banned young girls from going to school; women from working, travelling alone, going to parks or gym & forced them to wear a hijab/burqa.



But the fearless women of Afghanistan CANNOT be silenced. These women in Herat chant — “Education is our right. Silence is a crime.” pic.twitter.com/b7ff1Dh2RR — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) November 13, 2022

Déjà bannies de la vie politique, de certaines professions, des collèges et des lycées, les femmes et les filles voient depuis quinze mois leurs droits rétrécir comme peau de chagrin et leur pays se transformer en prison. Elles ne peuvent plus voyager sans tuteur masculin à leur côté. Ces derniers mois la plupart ont perdu leur emploi et restent tout simplement cloîtrées chez elles.

Renforcer le régime théocratique

Pourquoi est-ce que les Talibans ne tiennent pas leur parole en pratiquant un islam modéré ? Pour renforcer leur identité religieuse, leur régime théocratique parmi les pays musulmans, pour susciter la peur et la soumission que la société avait progressivement perdue ces vingt dernières années. Mais aussi pour tuer dans l'oeuf toute contagion qui viendrait d'Iran où le mouvement de contestation contre le régime des mollah dure et s'étend. En Afghanistan les femmes ne protestent pas contre le port du voile, mais régulièrement, par petits groupes, lors de manifestations éclairs à Hérat, Kaboul ou Mazar-e-Sharif elles défilent avec des pancartes et des slogans pour réclamer le droit à l'éducation et au travail. Le droit d'exister.

Afghan women despite being under immense pressure and Deprived of their all human and basic rights themselves decided to protest In Solidarity and support of Women of Iran, in front of Iranian Embassy in Kabul.#Mahsa_Amini‌ #OpIran

pic.twitter.com/XkfXLayDRE — Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) September 29, 2022



Avec le même slogan que leurs sœurs iraniennes : "Zan, Zendagi, Azadi", (traduction : "femme, vie, liberté"). Ce qui se termine toujours par des dispersions brutales et des arrestations. La différence c'est qu'en Iran les hommes soutiennent les femmes dans leur combat. En Afghanistan la pression est telle que si des femmes manifestent, ce sont leurs maris, leurs pères ou leurs frères qui sont arrêtés à leur place. Les Talibans ne laisseront pas le moindre espace à la contestation.