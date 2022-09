Afghanistan : sous le régime taliban, la situation de plus en plus accablante des femmes

Dans les rues de Kaboul, elles sont chaque jour plus nombreuses. Des femmes, par dizaines, font la manche, en burqa. Devant cette boulangerie, elles sont nombreuses à attendre quasiment chaque jour. "Nous restons assises ici en espérant que quelqu'un nous donnera de l'argent. Ça nous permettra d'acheter du pain pour nourrir nos enfants, pour survivre, car on ne peut plus travailler", témoigne l'une d'entre elles. "On collecte aussi des déchets en plastique pour gagner un peu d'argent", ajoute une autre.



Les mendiantes considérées comme des criminelles



La pauvreté est durement réprimée. Chaque jour, des patrouilles de talibans arrêtent et emprisonnent des mendiantes. Eux assurent qu'ils ne font que maintenir l'ordre. "Celles qui ont vraiment besoin d'aide en trouvent. Nous essayons de débusquer les mendiantes professionnelles qui appartiennent à des réseaux. Ce sont des criminelles et elles iront en prison", affirme Mohammed Nasery, directeur de ce centre de détention.