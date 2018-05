Le monde de Marie. En Chine, Peppa Pig est désormais bannie des écrans par les autorités

Figurines de Peppa Pig dans un magasin de Hangzhou (Chine), le 10 mars 2018. (XU KANGPING / MAXPPP)

Depuis le 1er mai, les Chinois sont privés de Peppa Pig, la petite cochonne, désormais interdite d’écrans. Et ce sont plus de 30 000 clips de Peppa Pig qui ont été effacés des plateformes de streaming depuis deux jours. Le hashtag #PeppaPig est tout aussi muet pour 310 millions d’abonnés.

Les autorités chinoises ne veulent plus voir cette petite cochonne, très sympathique au demeurant. Peppa Pig, l’idole des 2-4 ans, créée par la BBC en 2004, est une petite truie modèle qui commence toutes ses phrases par "onk", et qui passe le plus clair de son temps entre l’école et sa maison. Mais voilà : en Chine, Peppa Pig est l’idole des adultes, et des jeunes adultes en particulier, qui ont fait d’elle une icône, 14 milliards de vues pour la cinquième saison de Peppa. Deux parcs à thème Peppa étaient d’ailleurs en développement à Pékin pour célébrer l’année du cochon en 2019.

"L’antithèse même de la jeune génération élevée par le Parti"

En Chine, Peppa Pig est une bête de mode, une icône de la contre-culture. Avant l’interdiction, Peppa Pig était partout : en peluche dans les bras de grands ados, en tatouages sur les épaules des jeunes filles, jusqu’aux cheveux soigneusement rasés à l’effigie de Peppa Pig. La petite truie est aussi une star chez les people qui l’arborent dans toutes ses déclinaisons, sac à main, sautoir, skateboard, montre distributrice de bonbons. Même l’industrie du porno aurait connu une phase Peppa Pig.

Sur les réseaux sociaux, les fans s’échangent des vannes de Peppa Pig, des memes : Peppa Pig en Tony Montana avec des grosses lunettes noires est un énorme carton... Mais ce dernier gag sera l’ultime pied de nez de Peppa Pig, celui qui lui vaudra son interdiction. Voilà ce que dit la déclaration officielle qui vaut son pesant de nougat : "Tous ces gens qui regardent, qui téléchargent des vidéos, qui portent des tatouages de Peppa Pig vont à l’encontre des valeurs majoritaires. Tout indique que ces gens n’ont ni éducation, ni emploi stable. Ce sont des personnes oisives, l’antithèse même de la jeune génération élevée par le Parti."

Exit Peppa Pig donc, après Winnie l’Ourson et Elsa princesse des neiges, interdits eux aussi. Reste les Schtroumpfs.