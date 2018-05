VIDEO. Le dessin animé "Peppa Pig" supprimé d'un site chinois

Peppa Pig est un dessin animé britannique écrit pour les tout-petits, dans lequel Peppa, l'héroïne, découvre la vie et adore se rouler dans la boue. Des milliers d’épisodes ont été diffusés depuis sa création, dans le monde entier, et même en Chine où le succès est colossal. Pourtant depuis quelques jours, quand on tape le nom du cochon sur l'application chinoise de partage de vidéos Douyin, il n'y a plus aucun résultat. Peppa Pig a disparu de l’application !

Pourquoi ? Est-ce une censure ? Nous n’avons pas pu joindre l’entreprise. Toujours est-il que l’innocent petit cochon est de plus en plus controversé en Chine. Cette semaine, Le Quotidien du peuple, la voix officielle des autorités chinoises, publie un article critiquant le dessin animé et ses effets sur la société chinoise : “De plus en plus d'écoliers adorent les vêtements 'Peppa Pig' et certains fabricants en profitent pour faire des produits dérivés de mauvaise qualité. Nous devons rester vigilants face à ces éléments impropres pour la culture. (...) Peppa Pig est passée d'une star d'internet à une machine à sou, il est temps que l'on pèse le pour et le contre et qu’on revoit les valeurs qu'elle représente."

Contre-culture chinoise

En Chine, plus qu'un succès commercial, le dessin animé est devenu une icône de subversion.Sur les réseaux sociaux, les jeunes Chinois arborent fièrement bracelets et montres à l’effigie du cochon, quand ce ne sont pas carrément des tatouages.

C’est un dessin animé qui est destiné aux enfants mais qui a été détourné et qui est devenu le symbole d’une contre-culture en Chine. Il a été récupéré notamment par les 'shehuiren', “les gens de la société”, en Chine ça veut dire soit des gangsters, soit des jeunes qui sont à contre-courant, qui refusent la société telle qu’elle est. François Bougon, journaliste au journal Le Monde

Le retrait des vidéos sur le site chinois ? "On pourrait penser que c’est une initiative personnelle de Douyin, qui est soumis à une forte pression comme toutes ces applications de courtes vidéos et qui fait le ménage", analyse ce spécialiste de la Chine. Les vidéos du dessin animé sont encore accessibles sur d’autres sites chinois. Les aventures de Peppa Pig en Chine, à suivre...

