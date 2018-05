Le monde de Marie. Aux États-Unis, l'ancienne patronne de centres de torture clandestins pourrait prendre la tête de la CIA

Gina Haspel est auditionnée depuis le mercredi 9 mai par le Sénat américain, qui décidera dans la semaine si elle peut devenir la première femme à diriger la CIA, l'une des agences de renseignement des États-Unis. Cette audition n'a rien d'une formalité, malgré le fort soutien apporté par le président Trump qui la trouve "terrific".

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!