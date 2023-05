"Chanter a beaucoup aidé l'adolescente pas très bien dans sa peau que j'étais", confie Mentissa révélée par "The Voice"

Tous les jours, une personnalité s'invite dans le monde d'Élodie Suigo. Aujourd’hui, l’auteure, compositrice et interprète belge, Mentissa. Elle se prépare à partir en tournée début juillet 2023 avec son premier album sous le bras, "La Vingtaine".

Mentissa est auteure, compositrice et interprète belge. En 2021, le public l'a découvert à travers sa participation et son parcours dans l'émission The Voice sur TF1. Elle n'a pas gagné, mais elle a été finaliste avec un coach, Vianney, qui a cru en elle tout de suite et à tel point qu'il lui a offert le titre Et BAM devenu immédiatement un succès. Une chanson qui fait partie de son premier album, La Vingtaine, sorti en novembre 2022. Depuis, elle a intégré l'équipe des Enfoirés, son nom a résonné aux dernières Victoires de la musique dans la catégorie révélation féminine et elle a entamé sa première tournée en France et en Belgique. Elle se prépare à nouveau à partir en tournée début juillet 2023 avec son premier album sous le bras, La Vingtaine.

franceinfo : Est-ce que vous prenez le temps de profiter de ce tourbillon médiatique ?

Mentissa : Alors c'est toujours marrant, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qu'on a fait. Et quand tu fais une liste de tout ça, tout d'un coup, je m'en rends compte et je me dis : Wow ! j'ai déjà fait tout ça, ce n'est pas mal. Il y a de quoi être fière !

Votre histoire ressemble à un conte de fées. Vous avez démarré très jeune. Au début, il y a eu la danse, puis il y a cette série Glee qui rentre dans votre vie. Là, vous découvrez ce pouvoir fascinant de la voix, le fait de chanter, c'est un déclic pour vous ?

Oui, je pense que parfois dans la vie, on sent les choses. Je pense que quand j'ai commencé à chanter tout bêtement dans ma chambre, la première personne qui a entendu ma voix : c'était ma maman. À ce moment-là, on ne pouvait pas dire qu'on avait compris que ma vie allait ressembler à ça, mais on a senti qu'il y avait un truc.

Votre première expérience avec le public a lieu quand vous avez 15 ans dans une émission de télé-crochet. Vous la remportez et puis vous allez tenter autre chose. D'abord la Hollande et puis la France. La France sera un parcours incroyable. Je voudrais que vous me racontiez quand les quatre sièges se retournent pendant les auditions à l'aveugle. Comment vivez-vous ce moment où vous montez sur scène, avant même de chanter ?

Je ne m'attendais pas à être autant stressée parce que je m'étais dit : bon, tu l'as déjà fait deux fois. Les auditions à l'aveugle, tu connais le concept, tu sais comment ça va être, ça va aller ! Mais arrivée au moment où le mur s'ouvre, tu te dis quand même : "Attends, il y a quand même une chance que personne ne se retourne ! Et qu'est-ce que tu fais du coup ? Tu retournes chez toi ?" T'as ce stress qui monte à la dernière minute. En général, je ne stresse pas des jours, des mois avant, je m'en fous un peu, mais les dix secondes qui précèdent, je suis vraiment sans voix et j'imagine des scénarios négatifs. C'est un peu trop tard à ce moment-là pour le faire. J'arrive là, je vois les quatre fauteuils. Wow... Et puis la suite est incroyable.

Quand j'ai eu les quatre fauteuils dans ‘The Voice’, j'étais euphorique, j'étais contente. Mentissa à franceinfo

Je me souviens en plus que j'étais un peu émue à la fin de mon audition. J'ai commencé à pleurer et puis tu as Vianney qui me dit : " C'est cool, tu es dans l'émission, tout va bien !"

Ça vous procure quoi de chanter ?

Aujourd'hui, avec du recul, je pense que ça a beaucoup aidé l'adolescente qui n'était pas très bien dans sa peau. Ça m'a surtout donné beaucoup de confiance en moi.

Je voudrais qu'on parle du titre : Le bruit du silence que je trouve différent des autres chansons de cet album.

Alors c'est une des toutes premières chansons que j'ai enregistrées en studio avec Vincha. Je n'oublierai jamais notre première conversation tellement intéressante. Je lui dis : j'ai envie de parler d'un truc que je vis depuis toujours, la 'Cogite toxique', et il me regarde et me fait : " Ah oui, pas mal". Je lui raconte donc que je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, donc je cogite, mais de manière toxique, parce qu'en fait j'ai toujours des idées assez négatives qui font que, en ce moment par exemple, je te parle, mais je suis peut-être déjà dans ma tête en train de me dire : oui bon, ça veut dire que demain, je dois faire çi, je vais devoir gérer ça. Et donc je lui ai dit : j'ai envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'arrive depuis longtemps. C'est lié à l'anxiété, au stress et je lui ai dit : oui, la 'cogite toxique', parlons-en ! Le bruit du silence, c'est ça, c'est cette envie de tout simplement parfois pouvoir éteindre son cerveau, ses pensées et de ne plus réfléchir. Ce qui est impossible. Je pense que mon cerveau ne dort jamais.

De nombreuses dates de concert sont en train de se mettre en place. C'est assez fou. Comment vous réagissez au fait que ce public est de plus en plus nombreux et qu'il vous a totalement adopté ?

Pour l'instant, ça va. Je n'aime pas ce concept de fans. Je me dis juste que ce sont des gens qui ne me connaissent pas forcément, mais qui m'apprécient, qui me soutiennent et qui me donnent de l'amour. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est une famille qui s'agrandit. J'ai de plus en plus de copines et de copains. Je préfère l'aborder comme ça parce que du coup, ça fait moins : "Wow, tu as une communauté, tu as des fans, tu as des gens qui t'aiment !"

Je n’aime pas ce mot de ‘fan’. Non, tu as des gens qui t’apprécient pour ce que tu es, pour ce que tu fais et qui viennent te voir. Mentissa à franceinfo

Pour terminer, que représente cet album, La vingtaine ?

J'aime me dire que cet album représente la naissance, le début de ma musique, de tout ce qui s'est passé. C'est aussi un peu une nouvelle moi. J'ai constaté que je n'étais plus du tout vraiment la même personne, finalement, entre le moment où je l'ai commencé et celui où je l'ai terminé. Et ça, ça fait du bien. Quand on termine en album et qu'on se dit : j'ai écrit des textes et je sens que je me suis libérée dans un tas de choses, ça fait bien !

Mentissa sera en concert, par exemple, le 1er juillet 2023 à Orléans, le 7 à Fouesnant, le 9 août à Prévenchères etc...