Le journal des Outre-mers. L'hiver austral se fait sentir dans les hauteurs sur l’Île de La Réunion

Du givre et peut-être quelques flocons de neige attendus dans les hauts de la Réunion (Photo d'archives) (JACQUES PAYET / LA REUNION LA 1ERE)

C’est l’hiver austral dans l’océan Indien, et sur les hauteurs de la Réunion, la température dépasse à peine zéro degré le matin. Il y a même eu du givre sur la plaine des Cafres. Reportage Réunion la 1ère, Prescilla Ethève.

Mayotte : des mères de familles luttent contre l'incivilité

Toujours dans l’océan Indien, à Mayotte, près de quatre mois après la levée des barrages qui bloquaient l’île pour dénoncer l’insécurité, des mères de famille ont pris les choses en main. Avec le renfort d’associations, elles s’organisent pour prévenir la délinquance et les incivilités parfois de leurs propres enfants. Djamila Soidiki, pour Mayotte la 1ère.

En Martinique, 8 agriculteurs ont reçu les tous premiers labels "0 chlordécone" cette semaine

Ce label "0 chlordécone" est une garantie d’absence de ce pesticide, reconnu cancérogène mais répandu pendant 20 ans dans les bananeraies des Antilles françaises.

Une grande partie des sols est contaminée pour longtemps, mais des parcelles épargnées permettent de produire des fruits, des légumes et même des volailles sans chlordécone. Sous le strict contrôle du parc naturel de la Martinique.

Le crabe vert prolifère dans l'Atlantique nord

Et puis dans l’Atlantique nord, à Saint-Pierre-et-Miquelon, 70 casiers viennent d’être déployés pour capturer et se débarrasser du crabe vert : une espèce envahissante, venue d’Europe, qui prolifère depuis 10 ans dans les eaux canadiennes. Et qui menace de s’en prendre aux autres crabes, aux homards et aux coquillages du petit archipel français…