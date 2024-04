Hommage aux maquisards des Glières et aux enfants d'Izieu : "On doit rendre compte de tout ce qu'a été la France pendant ces années noires"

Denis Peschanski, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et président du conseil scientifique et d’orientation de la mission des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, de la Libération et de la Victoire, évoque "une symbolique de la transmission".

Le président Emmanuel Macron visite, dimanche 7 avril, la nécropole nationale des Glières, en Haute-Savoie, puis la maison d'Izieu, dans l'Ain. C'est le coup d'envoi d'un vaste programme de commémorations à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération.

Pour l'historien Denis Peschanski, "c'est une forme de convergence mémorielle qui est comme symbolisée aujourd'hui par cette double présence. On doit bien sûr rendre compte, comme on le fait régulièrement, des débarquements du 6 juin en Normandie, du 15 août en Provence, des opérations militaires. C'est fondamental, bien entendu, mais on doit aussi rendre compte de tout ce qu'a été la France pendant ces années noires et mais aussi comment elle s'est reconstruite dans la Résistance, une forme de reconstruction de l'identité nationale qui avait été vraiment atteinte et atteinte au plus profond par la mise en place d'un régime qui était le régime de Vichy. Il ne faut pas oublier que les maquisards sont traqués, tués, par les Allemands et par les troupes de Vichy."

La nécessité d'une "transmission générationnelle"

"Cette symbolique de la transmission, ajoute-t-il, c'est crucial. Ces commémorations, comme tout ce qui accompagne le souvenir, la deuxième guerre mondiale, doivent être marquées par la transmission et une transmission qui en particulier doit passer par par les écoles, par les jeunes. C'est une transmission générationnelle."