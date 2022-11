INFO FRANCEINFO. Lutte contre l'inflation : Carrefour va développer sa marque distributeur

Pour lutter contre l'inflation et aider les consommateurs, Carrefour va développer sa marque distributeur, MDD, et réduire certaines marques et références. Le groupe veut aussi développer des magasins Discount, avec des rayonnages sommaires, mais où on pourra acheter de gros conditionnements.

Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, présente mardi 8 novembre aux marchés son plan stratégique pour les années à venir. Avec ce plan, Carrefour espère conserver et même dépasser son chiffre d’affaires actuel de 81 milliards d’euros.

L'avenir de Carrefour dans MDD et au Brésil

La marque distributeur MDD de Carrefour se vend très bien. Elle est nettement moins chère que les marques classiques, car il n’y a pas de frais d’emballage, ni de marketing. Ces produits représentent déjà plus d’un tiers des références en rayon. D’ici 2026, dans l’alimentaire, le groupe veut arriver à plus de 40%. Des magasins discount, Carrefour en possède déjà beaucoup au Brésil qui ont de bons résultats. Il entend en conséquence en ouvrir d'autres.