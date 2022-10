Faut-il inciter les seniors à prendre des emplois moins bien payés ?

Les seniors conserveraient une partie de leurs indemnités chômage, ce qui leur permettrait de compléter leurs revenus mais ça fait tiquer les syndicats. Cela signiferait brader les salaires... Or, si les seniors ont des rémunérations élevées, c’est parce qu’ils ont des compétences et de l’expérience. Les employeurs seraient ainsi inciter à recruter des gens expérimentés en faisant payer à l’assurance chômage une partie de ces embauches. Les entreprises seraient gagnantes.

>> Le taux d’emploi des seniors français est-il l'un des plus faibles d’Europe ?

Une autre proposition du gouvernement va aussi faire polémique : baisser la durée d’indemnisation des seniors au chômage. Aujourd’hui, les plus de 55 ans sont indemnisés pendant 36 mois. Pour OIivier Dussopt, ministre du Travail, c'est beaucoup trop long. Il voit une voie de délestage, une façon de les éloigner d’une reprise d’activité.

Le gouvernement veut créer un index senior. Il s’agirait de noter chaque entreprise sur sa politique senior en prenant plusieurs critères : est-ce qu’elle recrute des plus de 50 ans ? Est-ce qu’elle les forme ? Est-ce qu'elle aménage leur temps de travail en fin de carrière ? Est-ce qu'elle facilite le cumul emploi/retraite ?

Un tiers des plus de 61 ans ne sont ni emploi ni en retraite

Un index pour lutter contre les inégalités hommes-femmes existe depuis 2019 mais les résultats sont mitigés. Il y a encore en moyenne près de 16 % de différence de salaires entre les hommes et les femmes pour un poste équivalent. Certes, l’index est récent et il y a eu la crise Covid mais les entreprises manquent de transparence et ne jouent pas toujours le jeu. Il y a eu des rappels à l’ordre mais à peine une dizaine d’entreprises ont été sanctionnées en 2021.

L'emploi des seniors n’est pas qu’un problème économique, il est aussi culturel. En France, un tiers des plus de 61 ans ne sont ni en emploi ni en retraite. Ils sont au chômage, au RSA, en invalidité. Si le gouvernement décale l’âge de départ à la retraite, et que rien n’est fait, plus de personnes basculeront ou resteront plus longtemps dans la précarité.