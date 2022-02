Tout savoir sur les robots pâtissiers : dix modèles mis à l'épreuve

franceinfo conso Ersin Leibowitch et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 7h24, 9h24 et 11h51

Six Français sur dix déclarent cuisiner presque tous les jours, et neuf sur dix affirment le faire au moins une fois par semaine. Des chiffres qui datent de 2019. Le magazine "60 Millions de consommateurs" a testé dix robots pâtissiers. Les plus onéreux ne sont pas les plus efficaces.

Les français cuisinent de plus en plus, en particulier depuis les confinements liés à la crise sanitaire et l'essor du fait-maison. Et parmi tous ces gourmands, il y a les becs sucrés qui utilisent les robots pâtissiers. Amine Meslem, journaliste pour 60 Millions de consommateurs signe un dossier sur les robots pâtissiers, dans le magazine de février, "Robots pâtissiers / Les petits prix valent le coup".

franceinfo : Amine Meslem, vous avez réalisé cette enquête parce qu'il se vend de plus en plus de robots pâtissiers ?

Amine Meslem : Oui, 520.000 robots pâtissiers ont été vendus en 2020, contre 373.000 l’année précédente. Cela représente une croissance en valeur de 48%, selon l’institut GFK.

Il est vrai que le robot pâtissier est un allié précieux. Il permet d’obtenir beaucoup plus rapidement, et avec efficacité, les préparations crues, servant de base aux recettes, comme les pâtes à gâteau ou à pain, les blancs en neige ou les crèmes. L’appareil se charge des tâches répétitives et laborieuses, laissant ainsi le temps à son utilisateur de se consacrer à des actions plus intéressantes et créatives.

Ces robots pâtissiers, vous en avez pris 10 différents qu'on trouve dans le commerce, et vous leur avez fait passer toute une batterie de tests...

Nous avons testé 10 modèles, représentatifs du marché français, dont les prix varient de 70 à 700 euros. On a évalué leurs performances et leur endurance, étudié leur commodité d’emploi, et mesuré le bruit émis. Tout cela, bien sûr, pour aider les consommateurs à dénicher celui qui saura au mieux les seconder derrière les fourneaux.

D'abord, le résultat global de votre étude, de vos tests. On voit que les notes sont plutôt bonnes. Les robots pâtissiers ont l'air de bien remplir les missions qu'on leur donne ?

En général, ils n’ont aucune difficulté à réussir les blancs en neige ou la crème fouettée, certains (KitchenAid Artisan) le font toutefois plus vite, tout en offrant une consistance plus satisfaisante. La pâte à gâteau ne leur pose pas trop de problème non plus, même si, là encore, des modèles se distinguent en matière de vélocité et de qualité de la texture (Kenwood kMix, Bosch Mum).

Mais on voit par exemple que pour la pâte à crêpe, vous notez que ce n'est pas l'instrument miracle pour faire disparaître tous les grumeaux. Il y en a qui en laisse quand même pas mal. Ça veut dire qu'on ne peut pas être trop ambitieux avec ces robots pâtissiers. Ils ne font pas vraiment la cuisine à notre place ?

Effectivement, à l’exception de deux modèles (Bosch et Magimix) qui obtiennent des résultats impeccables, tous les autres présentent une pâte à crêpe moins homogène et aérée. Les pires (Electrolux) laissent des grumeaux se former. On constate aussi que beaucoup d’appareils produisent une pâte à pain dont l’élasticité laisse à désirer. Cela peut être dû, notamment, à un réglage automatique du temps, qui n’est pas adapté à ce type de préparation.

Vous avez aussi testé l'endurance de ces machines, leur longévité, parce que ce sont des engins qui coûtent cher. Est-ce qu'on peut les garder des années et des années, d'après vos tests ?

Ça dépend des modèles. Après avoir subi nos tests d’endurance, certains d’entre eux ont dévoilé des faiblesses mécaniques, on a observé des traces d’usure, par exemple, des dépôts de poussière noire, dûs à la friction entre le bras motorisé et le crochet servant à la fabrication de la pâte à pain. Il y’a même un robot qui n’a pas pu aller au bout de l’épreuve, car son moteur s’est échauffé trop rapidement, causant des arrêts intempestifs durant des dizaines de minutes.

Il ne faut pas les utiliser forcément trop longtemps à vitesse maximale. Il y a des notices, évidemment, pour pour faire ça le mieux possible. Et vous, ce sur quoi vous voulez revenir et insister dans 60 Millions de consommateurs, c'est que les robots les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. Il faut faire attention au rapport qualité prix !

Oui c’est ce qui ressort de nos tests. L’un des robots les plus performants ne coûte que 90 euros, et fait mieux que d’autres, qui coûtent trois fois à quatre fois plus cher. Il est léger, peu bruyant et réalise parfaitement les recettes de base (à l’exception de la pâte à crêpe). Le seul bémol, c'est que ce robot n’a pas de blender, cet outil qui permet de mixer ou de casser de la glace, mais il est d'un très bon rapport qualité-prix.