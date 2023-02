Réchauffement climatique : comment l'Allemagne et le Japon envisage un scénario à +4°C

Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Le ministre de la transition Écologique Christophe Béchu veut préparer les Français au scénario des +4°C sur le réchauffement climatique d'ici à 2100. "Préparer notre pays à quatre degrés, ça veut dire anticiper beaucoup de changements", prévient-il, mercredi 22 février sur franceinfo. Un rapport lui a été remis la semaine dernière. Il met en exergue les politiques de prévention mises en place à l’étranger pour anticiper cette trajectoire. Direction l'Allemagne et le Japon, deux pays qui se préparent à ce scénario du "pire".

102 risques identifiés en Allemagne

En Allemagne, le Parlement prépare un projet de loi afin d’anticiper le changement climatique avec la prise en compte de deux scénarios, un optimiste et un pessimiste, à savoir une hausse moyenne des températures de 4°C. Il s’agit d’abord de poser un diagnostic poussé avec une étude des risques encourus. Une étude de risque allemande qui figure parmi les plus élaborées.

Première étape donc l’identification des "impacts" possibles du changement climatique. Au total 102 risques sont identifiés. Ainsi au chapitre "biodiversité", les "impacts" climatiques cités sont la "propagation des espèces envahissantes", ou les "dommages aux habitats aux bords de l'eau et des zones humides". Pour contrer les effets, la stratégie fixe 20 à 30 objectifs mesurables, répartis entre plusieurs grands secteurs : infrastructures, santé, agriculture ou économie. Cette étude des risques date de 2021 et elle servira de base au prochain plan prévu donc pour amortir les effets du réchauffement jusqu’en 2030.

Un doublement du nombre d’épisodes de précipitations extrêmes au Japon

Le Japon a déjà déjà intégré dans ses estimations le scénario d’un réchauffement climatique d’environ 4°C mais il est difficile de dire que le pays se prépare activement au scénario du pire. Il existe cependant un scénario connu sous l’appellation RCP 8.5, à savoir pour le Japon une hausse des températures de 3,7°C vers 2081-2100 par rapport au niveau préindustriel. Dans le cas d’un tel réchauffement, les experts japonais s’attendent à un doublement du nombre d’épisodes de précipitations extrêmes. Les chutes et hauteurs de neige seraient réduites de l’ordre 70% et à l’inverse il y aurait un risque d’augmentation de la fréquence des typhons puissants. Le niveau de la mer le long des côtes du Japon risquerait quant à lui de s’élever de 71 cm.

Face à cela, les Japonais doivent ainsi évaluer les risques encourus et les premières dispositions à prendre en termes de surveillance, d’équipements, d’information, dans différents domaines que ce soit pour l’agriculture, l’eau, la végétation, la santé ou dans les secteurs du bâtiment, de la finance et des assurances. Pour autant, le Japon entend faire tous les efforts possibles, et il espère la même chose des autres pays, pour que le scénario réel soit celui d’un réchauffement qui ne dépasserait pas 2°C.