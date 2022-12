Les échéances électorales qui vont marquer l'année 2023 en RDC et en Espagne

Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Le club des correspondants rédaction internationale Du lundi au vendredi à 16h43 et 19h53

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

L'année 2023 sera marquée par les échéances électorales en République démocratique du Congo et en Espagne. Les Espagnols voteront dès le mois de mai pour les élections municipales, jusqu'aux élections législatives prévues en fin d'année. A cette même période, les Congolais éliront leur président et leurs députés nationaux et provinciaux.

En RDC, des élections sous tension

Pour ce scrutin présidentiel en République démocratique du Congo, le président sortant Félix Tshisekedi briguera un second mandat. Parmi les candidats, un entrepreneur congolais bien connu ou encore un ancien Premier ministre et parmi ceux qui tergiversent encore : le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix en 2018. Mais le calendrier est très serré, ce qui ne laisse aucune marge de manœuvre à la commission électorale nationale indépendante, la Ceni, qui organise les élections. Beaucoup d'observateurs craignent un report du scrutin pour des raisons étrangères ou non à son organisation.

Plusieurs échéances en Espagne

En Espagne, les scrutins municipaux et régionaux seront l'occasion d'évaluer par exemple la situation des hôpitaux ou des centres publics de santé, qui sont gérés par les régions, mais il y aura aussi une lecture nationale. Car tous les responsables politiques, l’opposition de droite, et la gauche actuellement aux affaires, ont les yeux rivés sur un autre scrutin : les élections législatives. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, est le maitre des horloges. La date limite est le 10 décembre 2023, peut-être avant, mais pas trop, car un événement fin octobre empêche Sanchez de convoquer les élections trop tôt : les 18 ans de la princesse Léonor, la fille ainée du roi Felipe VI et de la reine Letizia.