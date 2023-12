La France vue depuis l’Argentine et le Japon : entre célébration et animosité écouter (6min)

La France fait parler dans le monde. Depuis des décennies, notre culture, nos coutumes et notre politique sont scrutés par les pays étrangers. Après un temps d’arrêt lié à la pandémie, les touristes et autres étudiants se plaisent à revenir dans l’Hexagone.

L’histoire française fascine les esprits autant qu’elle les irrite. La France ne cesse d’être la source de délibérations dans les pays étrangers, tantôt pour dire qu’il y fait bon vivre, tantôt pour mettre l’accent sur ses lacunes. En Argentine et au Japon, la France reste une destination privilégiée pour les touristes, en dépit de quelques réticences. Et après une légère baisse d'affluence liée à la pandémie, les voyageurs étrangers affluent de nouveau.

L’engouement que suscite la France aux yeux du monde, et particulièrement du Japon et de l’Argentine, se manifeste d’abord par une forme d’idéalisation. L’histoire française et son patrimoine exaltent les Argentins vivant dans un pays qui a seulement 200 ans. Du point de vue culturel, la chanson et le cinéma sont également très appréciés : les petits cinémas du centre de Buenos Aires ont par exemple toujours un film français à l’affiche. La gastronomie constitue également un atout mis en avant : les touristes bons vivants raffolent du fromage français, du pain ou encore des viennoiseries et des macarons. Mais ces visions glorifiantes relèvent parfois du cliché. Au Japon, le Français est le parangon de l’élégance, tandis que la France est le pays par excellence de la liberté. Les nombreux reportages sur la France montrent que leur regard se nourrit essentiellement de clichés autour du drapeau tricolore, de la Tour Eiffel et du bon vin.

Réciprocité et rejet du modèle français

Ce goût pour la France n’est pas exempt de toute réciprocité : entre la France et l’Argentine, de nombreux ponts historiques existent depuis des décennies. Il y a toujours eu une migration dans les deux sens, on estime que 100 000 Français ont par exemple rallié l’Argentine entre 1850 et 1946, et beaucoup d’Argentins portent un nom de famille français. Cela vaut dans l’autre sens : du général San Martin, héros national argentin, aux réfugiés argentins persécutés pendant la dictature militaire des années 1970. Aujourd’hui, de nombreux accords permettent aux jeunes Argentins de faire un échange universitaire en France ou de décrocher un visa Vacances Travail d’un an. Les Argentins sont même prêts à économiser de longs mois à l’avance pour amortir le prix du billet et s’échapper quelques semaines de leur réalité. De son côté, la culture japonaise n'a jamais semblé aussi populaire en France depuis 50 ans, symbole d'une admiration commune entre les deux pays.

Il convient de noter que si la France fascine, elle est également couverte d’opprobre par une partie non négligeable des habitants de ces pays, notamment au Japon. La France et les Français sont volontiers perçus par une partie des Japonais comme des donneurs de leçons arrogants qui feraient pourtant bien de réagir à la décadence de leur pays. L’extrême droite nippone se sert des déviances et des risques d’insécurité français pour appuyer son idéologie, en dressant la France comme un épouvantail auquel pourrait ressembler le Japon s’il laisse rentrer des immigrés au sein de ses frontières.