Fin de vie : les lois sur l'euthanasie en Suisse et en Espagne

La Convention citoyenne sur la fin de vie a été lancée vendredi 9 décembre. Les participants doivent rendre leurs propositions au gouvernement en mars prochain en vue d'une possible évolution de la loi actuelle. Ces citoyens tirés au sort s'intéresseront notamment aux dispositions en vigueur dans les pays voisins.

Le code pénal suisse parle indirectement du suicide assisté depuis 1942

La loi pénale suisse dispose qu'on ne peut pas aider quelqu’un à se suicider si on est animé par un mobile égoïste comme la perspective de toucher de l’argent. Et l’Académie suisse des sciences médicales exige notamment que les personnes soient en pleine possession de leurs moyens intellectuels avant de mettre fin à leurs jours. Elles doivent s’administrer le barbiturique seules mais elles sont systématiquement accompagnées par des associations d’aide au suicide.

L'aide au suicide est largement acceptée par les Suisses mais elle fait encore régulièrement débat. Le pays autorise également le suicide assisté pour des personnes qui éprouvent une souffrance extrême, sans être en fin de vie. Cela divise les médecins. Se pose aussi la question des malades d’Alzheimer. Certains ont recours au suicide assisté dès l’apparition des symptômes car ils craignent ne plus avoir le droit de le faire plus tard. Le sujet est difficile et la Suisse n’a pas encore trouvé toutes les réponses.

L'Espagne a légalisé l'euthanasie en 2021

Les débats au Parlement espagnol ont été très tendus avant l'adoption de cette loi légalisant l'euthanasie. Mais ils étaient beaucoup moins virulents en dehors de la sphère politique. Avant d'être adoptée, cette loi recevait le soutien de 80% des Espagnols selon un sondage du Centre de recherches sociologiques.

Cette loi autorisant l'euthanasie présente plusieurs gardes fous. Cette possibilité est réservée aux personnes qui souffrent d’"une maladie grave et incurable" qui leur provoque "une souffrance intolérable". Le patient doit résider en Espagne depuis un an, demander l’euthanasie par écrit, à deux reprises, à 15 jours d'intervalle. Puis, confirmer deux autres fois sa volonté lors d’un entretien avec son médecin qui doit l’informer des alternatives, se soumettre à l’étude d’une commission qui peut refuser. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, quelque 180 personnes ont eu recours à l’euthanasie en Espagne.