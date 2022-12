À l'approche de Noël, la recrudescence des cas de Covid-19 inquiète aussi au Brésil et en Espagne

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Les contaminations aux Covid-19 repartent à la hausse en France et dans le monde. À trois jours de Noël, la situation épidémique inquiète. Au Brésil par exemple, malgré la belle saison dans une grande partie de cet immense pays, le nombre de décès augmente. Après avoir stagné ces derniers mois autour de 80 victimes quotidiennes, le virus emporte en moyenne depuis deux semaines, 148 malades par jour.

Le président Lula veut rompre avec la politique Covid menée par son prédécesseur

Jair Bolsonaro est techniquement au pouvoir jusqu'à la fin de l'année. L'ancien chef d'État d'extrême droite s'est fait connaître par sa gestion catastrophique de la pandémie, et ce n'est pas en fin de mandat qu'il va se montrer plus prudent. Les mesures prises se résument principalement par le retour du masque obligatoire dans les avions et les aéroports. Le président Lula, réélu le 30 octobre dernier, veut éviter les erreurs et les errements de son prédécesseur. Mais à 10 jours de la cérémonie d'investiture, les équipes de son futur gouvernement dénoncent un manque de données disponibles pour anticiper les mesures à prendre.

En Espagne, le Covid s'efface, mais le gouvernement reste prudent

Le ministère de la Santé espagnol maintient l'obligation du port du masque dans les établissements de santé et les transports en commun. Un mesure assumée par la ministre, Carolina Darias, malgré les critiques : "Nous avons toujours pris les décisions en suivant l'avis des experts. Nous continuerons de le faire." Environ 86% de la population a un schéma vaccinal complet, mais avec l’amélioration de la situation sanitaire, le rythme de la vaccination connaît un fort ralentissement. Par ailleurs, en début de semaine, le journal en ligne The Objective signale que depuis le début de la campagne de vaccination anti-Covid, en décembre 2020, l’Espagne a accumulé 14 millions de doses, désormais périmées, et qui devraient donc être détruites, soit plus de 200 millions d’euros qui partent à la poubelle.