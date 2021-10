Brésil : Jair Bolsonaro bientôt inculpé pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 ?

C. Giroud

Au Brésil, c’est un nouveau revers pour le président Jair Bolsonaro. Six mois durant, des travaux et auditions ont été menés par la Commission d’enquête parlementaire afin de définir le rôle du président dans la gestion brésilienne de l’épidémie de coronavirus. Résultat, au terme des mille pages du rapport : la recommandation d’une inculpation du chef d’Etat brésilien pour "crimes contre l’humanité".

Une valeur symbolique

Pourtant, malgré ces constats et cette demande d’inculpation, la valeur de ce rapport est uniquement symbolique. Il n’y a que le parquet qui pourrait inculper Jair Bolsonaro et les autres personnes incriminées. En revanche, le chef d’accusation de "crimes contre l’humanité" pourrait être jugé par la Cour pénale internationale. « Il devrait être également jugé par le tribunal de la Haye », a ainsi estimé un député brésilien. A l’heure actuelle, le pays d’Amérique latine déplore plus de 600 000 décès.