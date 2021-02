Budget faramineux et grandes ambitions, les Émirats arabes unis à la conquête de Mars

C’est une grande première pour un pays arabe, les Émirats arabes unis ont lancé la première mission interplanétaire arabe. La sonde Hope, qui a décollé en juillet, doit entrer en orbite autour de Mars mardi 9 février. Cet engin spatial non habité doit fournir des informations météorologiques sur la planète rouge.

Les Émirats arabes unis ont sorti les grands moyens pour rappeler l’importance historique de ce moment, qui marque aussi le 50e anniversaire de leur fondation et du coup, rien n’est laissé au hasard, à commencer par la communication via de nombreuses vidéos d’annonce du jour .

24 hours setting us apart from the historical moment that will turn our dream into destiny. The long-awaited journey has come to a near end. After 7 months since launching the Probe, Hope’s speed will slow down to be captured by Mars’ gravity!#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/Shdw6Qhrex