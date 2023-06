INFO FRANCEINFO. Ce que contient le plan du gouvernement pour améliorer l'accueil des fonctionnaires atteints de cancer

Du lundi au vendredi à 7h24 et 10h21

Le gouvernement dévoilera aujourd’hui un plan pour accompagner les fonctionnaires atteints de maladies chroniques. Objectif : lever le tabou du cancer dans l’administration. Le brief politique de Jean-Rémi Baudot.

C’est une question que nombre de Français, confrontés à la maladie, se sont posée, et qui pèse aussi sur l’entourage des malades : faut-il parler de sa maladie à son travail ? Une question qui est loin d'être anecdotique. Chaque jour, 1000 Français apprennent qu’ils ont en cancer. Parmi eux, 400 ont un emploi. Et selon une récente étude, une personne sur deux dit avoir peur d’en parler à son employeur. Évidemment, la question se pose pour le cancer. Comme pour d’autres pathologies, tels que l’endométriose ou encore le diabète pour ne citer qu’elles.

Ce plan, qui sera annoncé ce 1er juin 2023, et que franceinfo a pu consulter en exclusivité, s'articule en trois volets. D’abord une meilleure information : dans l’administration, beaucoup d’agents ignorent (tout simplement) qu’ils ont droit à des aménagements, des dérogations et des autorisations d’absence.

Devoir d"exemplarité"

Ensuite, un meilleur accompagnement des aidants. Jusqu’à présent dans la fonction publique, il n’était possible que de prendre des journées entières pour accompagner un proche. Selon nos informations, le ministre Stanislas Guerini va annoncer plus de flexibilité pour les aidants. Il sera par exemple possible de fractionner. De ne prendre que quelques heures ou une demi-journée pour mieux coller à la réalité de l’accompagnement. Enfin, dernier point : un renforcement des actions de prévention sur les maladies chroniques.

Ce plan concerne les trois fonctions publiques, soit cinq millions et demi d’agents dans tout le pays. "Avec eux, l’Etat se doit d’être exemplaire", plaide le ministère de la Fonction publique. En réalité, l’administration tente de rattraper son retard et de se rapprocher des standards des grandes entreprises. Le ministre signera ainsi la charte Working With Cancer, en présence d’Arthur Sadoun, le patron du géant de la communication Publicis qui avait lui-même rendu public son cancer et qui a fait de ce sujet un cheval de bataille.

Montrer qu'il est possible de vivre et travailler avec un cancer

L'idée est simple : la médecine permet aujourd’hui de vivre et de travailler avec une maladie chronique. Les entreprises et l’administration doivent accompagner ce mouvement. Le problème, c'est que dans la période, pas simple de parler d'un tel sujet. Vous n’aurez probablement pas beaucoup de retombées médiatiques de la visite du ministre Guerini à l’hôpital Cochin pour parler cancer et fonction publique.

Les retraites, les tensions à l’Assemblée, les recadrages au gouvernement... Tout ça prend toute la place, et il est difficile de parler d’autres sujets. Ces dernières semaines, le gouvernement a multiplié les annonces, les plans, les réformes… Mais qu’ont réellement retenu les Français ? En communication politique, on parle de "bande-passante". La capacité du grand public à entendre parler d’un sujet. Et dans le contexte actuel, il n’y en a pas beaucoup.