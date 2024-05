Élections européennes : avec le début de la campagne officielle, tous les partis jettent leurs dernières forces dans la bataille

"Les Français n'auront la tête aux européennes que les 15 derniers jours". On entend cette phrase depuis des mois chez les candidats. La campagne commence donc lundi 27 mai pour de bon, espèrent-ils, car ces derniers jours, on ne compte plus les cadres, de la majorité présidentielle aux insoumis, qui se désolent de voir que, sur le terrain, beaucoup de Français croient qu'il y a deux tours. Alors que non, les élections européennes, c'est bien un seul tour, le 9 juin.

à lire aussi Elections européennes : l'article à lire pour tout comprendre au scrutin du 9 juin

Chez Reconquête, certains ont même l'impression de "ramer à contre-courant complet". Trois débats entre les têtes de listes sur BFM, Cnews et France 2 devraient contribuer à ancrer les élections dans les esprits

Tracts, caravanes, porte-à-porte... à chacun son style

Pour ces 15 derniers jours de campagne, chacun a sa stratégie. La majorité présidentielle lance l'opération "15 jours pour convaincre" à grand renfort d'affiches de la candidate Valérie Hayer aux côtés du chef de l'État, et de tracts avec le Premier ministre. Une soixantaine de réunions publiques sont encore prévues avec des ministres ou des colistiers. Le PS met aussi le paquet avec des réunions tous les soirs. Les insoumis, eux, lancent six caravanes qui vont parcourir 72 villes pour assurer la promotion de Manon Aubry, de Brest à Bayonne, d'Auxerre à Dreux ou encore de Mende à Marseille, quand les communistes misent sur un grand porte-à-porte le 5 juin, avec la tête de liste Léon Deffontaines qui se présentera en personne sur le seuil des habitants de Seine-Saint-Denis. LR continue de son côté à distribuer quelques six millions de tracts. L'équipe de François-Xavier Bellamy cogite d'ailleurs encore pour "trouver de quoi marquer les esprits" dans les tout derniers jours.

Les grands meetings vont aussi se multiplier. Jeudi 30 mai, Raphaël Glucksmann en organise un au Zénith de Paris. Le week-end prochain, il y aura embouteillage : samedi, le candidat du PS sera à Marseille pendant que Valérie Hayer mobilisera ses troupes à Aubervilliers. Le lendemain, l'écologiste Marie Toussaint investira Aubervilliers, pendant que Jordan Bardella sera en meeting à Paris avec Marine Le Pen. Les deux leaders du RN vont, par ailleurs, multiplier les passages médias d'ici au 9 juin, persuadés que c'est le plus efficace pour mobiliser.