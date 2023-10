Éco-anxiété : huit Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique

Le rapport annuel du Conseil économique et environnemental démontre également que toutes les tranches d'âge partagent cette inquiétude.

Huit Français sur 10 se disent inquiets face au changement climatique, d'après le rapport annuel du Conseil économique social et environnemental (CESE) sur l'état de la France, qui paraît mercredi 25 octobre et que franceinfo a pu consulter. Une partie du rapport est en effet consacrée à l'écologie et plus particulièrement à l'éco-anxiété.

Le rapport note un écart d'inquiétude entre les hommes et les femmes : 86% du côté des femmes contre 74% pour les hommes. En revanche, l'âge ne semble pas influer sur cette éco-anxiété. L'étude montre en effet qu'il n'y a pas de différence majeure entre les moins de 35 ans et les personnes plus âgées dans ce domaine.

Adhésion à l'économie circulaire

Face à cette angoisse, le rapport dévoile qu'une écrasante majorité des Français veut agir à son niveau : 80% des sondés affirment que minimiser leur impact personnel sur l'environnement est une vraie préoccupation. Concernant les champs d'action, l'adoption des gestes de l'économie circulaire arrive en tête : recyclage (90%), achat de seconde main (90%)... Vient ensuite la modification des habitudes de consommation générale comme la baisse du chauffage en hiver (79%)...

Toutefois, le budget représente un frein : 37% des Français affirment ne pas avoir les moyens d'adopter un comportement plus vertueux. Par exemple, l'achat d'une voiture électrique arrive tout en bas du classement des actions vertes envisagées par les Français (65% ne comptent, en effet, pas effectuer cet achat).

Le Rapport sur l'état de la France (RAEF) est le rapport annuel de la société civile organisée. Il vise à dresser un diagnostic de la situation économique, sociale et environnementale de la France, et de l’état des Français et des Françaises à l’automne 2023, pour éclairer et influencer les politiques publiques.