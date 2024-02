Avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, une semaine de déminage pour le gouvernement

La réunion hebdomadaire de calage entre l'Élysée et Matignon lundi 19 février sera essentiellement consacrée à la préparation de la "chorégraphie" entre le président et le Premier ministre en amont du Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron reçoit la FNSEA et les Jeunes agriculteurs mardi, comme il le fait avant chaque Salon, insiste l'Élysée, et pas à cause de la crise. Gabriel Attal lui aussi se prépare à "une folle semaine agricole", selon son entourage.

Car d'ici samedi des annonces sont attendues sur la future loi agricole, le plan Ecophyto mis sur pause début février, et des mesures de simplification. Est-ce que ce sera via une conférence de presse des ministres ou des déplacements sur le terrain du Président ou du Premier ministre ? ça fait partie des choses à "chorégraphier". "Ça doit être une semaine de concrétisation", assure en tout cas Matignon. D'après le gouvernement, 60 arrêtés préfectoraux ont déjà été levés, et 1 200 normes "trop contraignantes" ont été signalées par les organisations agricoles pendant leurs rendez-vous avec les préfets. Des normes étudiées une à une pour voir ce qu'il est possible de supprimer.

Éviter que les agriculteurs ne se tournent vers le RN

L'édition 2024 du Salon de l'agriculture aura donc forcément lieu dans un contexte particulier. "Il est possible que ce soit plus animé que d'habitude", admet le ministère de l'Agriculture, quand le ministère de l'Intérieur est vigilant face au risque d'actions coups de poing. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau va lui aussi à nouveau revoir la FNSEA et les JA en ce début de semaine, de même que le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu petit-déjeunera avec ces deux syndicats jeudi matin. L'objectif de l'exécutif c'est de déminer au maximum avant que le chef de l'État aille faire l'inauguration samedi 24 février.

Gabriel Attal lui aussi ira au salon mais la date n'est pas encore arrêtée. Une grosse journée, ou plusieurs visites plus courtes ? Ce n'est pas encore tranché, mais Matignon a en tout cas bien noté quand le Rassemblement national compte se rendre porte de Versailles : a priori dimanche et lundi pour Jordan Bardella, avant Marine Le Pen mercredi. "Ils vont aller parader en faisant croire que tous les agriculteurs votent RN, peste un conseiller de l'exécutif, il faut être offensif pour les renvoyer dans les cordes". Généralement, le monde agricole vote moins RN que le reste des Français, mais un cadre Renaissance est inquiet avant les européennes : "c'est inflammable, il y a un risque que davantage d'agriculteurs se tournent vers l'extrême droite".