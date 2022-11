Royaume-Uni : vers une hausse des impôts, mais à quoi faut-il s'attendre ?

Rendez-vous jeudi 17 novembre pour la présentation de ce que l’on appelle en France le "PLF" (Projet de loi de finances) 2023. Le ministre britannique des Finances annonce d’ores et déjà la couleur en promettant des "décisions très difficiles" à venir. Sur la chaîne de télévision Sky News dimanche 13 novembre, Jeremy Hunt a prévenu que les impôts allaient augmenter face à la hausse du coût de la vie.





Chancellor Jeremy Hunt says everyone will be paying higher taxes, but there is 'only so much we can ask' from people on the lowest incomes.