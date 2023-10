Le Japon rétrogradé quatrième puissance économique sur la scène internationale

Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Selon les toutes dernières statistiques le Japon va perdre cette année son rang de troisième économie mondiale. Le moteur nippon est en panne, le principal facteur étant le vieillissement de la population.

À la fin des années 1960, alors en pleine croissance, le Japon s’imposait comme deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis et devant l’Allemagne de l’Ouest. Une seconde place que le Japon a perdue en 2010. Aujourd’hui Tokyo s’apprête à être rétrogradée à la quatrième place, repassant derrière l’Allemagne. Ce qui donne le palmarès suivant : États-Unis, Chine, Allemagne et Japon. Le pays s’enfonce un peu plus chaque année.

Tous les ingrédients sont réunis : une population active qui décline car vieillissante et la compétitivité des entreprises s’érode. Dans la foulée, la monnaie nationale (le yen) est en chute libre face aux autres devises, notamment le dollar. Le yen a perdu 30% de sa valeur face au billet vert en deux ans seulement.

Mais le principal facteur est, effectivement, d’ordre démographique : le vieillissement de la population prive l’appareil productif nippon d’une jeune main-d’œuvre dynamique. Le pays perd jusqu’à 800 000 habitants par an. Panne de naissances et de croissance auxquelles il faut ajouter une inflation hors de contrôle, deux fois plus élevée qu’en Allemagne, par exemple. Le tableau est complet.

Scénario noir confirmé par le FMI

Selon les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI), le PIB national (la richesse produite par le Japon) va reculer cette année pour atteindre 3 900 milliards d’euros alors que le PIB allemand va, lui, encore progresser et atteindre 4 100 milliards. Un Japon moins productif avec ses 125 millions d’habitants alors que l’Allemagne et ses 83 millions de citoyens est plus dynamique. Ces deux chiffres suffisent à comprendre l’ampleur du problème.

Les marges de manœuvre du gouvernement en place à Tokyo sont très étroites. Le ministère de l’Économie doit dévoiler en novembre un énième plan de relance mais il va falloir du temps pour redresser la barre. Le Pays du Soleil Levant version XXIe siècle s’essouffle. Bien malin celui qui peut dire aujourd’hui comment Tokyo va se sortir de l’ornière, sauf à faire en sorte que sa population rajeunisse pour redevenir dynamique. Une œuvre de longue haleine à laquelle sont confrontés beaucoup de pays développés, dont la France où la chute des naissances, on le sait, est une réelle menace à moyen et long termes pour notre économie. Le Japon est un exemple criant qui devrait alerter.