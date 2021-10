Le coût des sinistres climatiques en France pourrait doubler d’ici 2050

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Selon les projections, la facture s’élèverait à 143 milliards d’euros d’ici 2050, à comparer aux quelque 70 milliards d’euros de sinistres indemnisés sur les trente dernières années, depuis 1989. La Fédération de l’assurance impute cette forte hausse à l’augmentation des richesses, premier facteur explicatif. Exemple : le développement d’une ville de 10%, par extension des zones construites, peut se traduire par une augmentation de 50% des sinistres en cas de catastrophe. Vient ensuite le réchauffement climatique qui serait responsable d’un tiers de l’augmentation des coûts d’ici 2050. Le reste proviendrait des événements extrêmes liés aux variations climatiques et la répartition des populations, notamment avec une concentration au bord des cours d’eau.

Selon le rapport de la Fédération française des assurances, les sécheresses deviendront de plus en plus fréquentes et leur coût pourrait tripler à 43 milliards d’euros d’assurance en cumulé d’ici 2050. Les inondations, de plus en plus fréquentes, seront elles aussi de plus en plus coûteuses avec une charge assurantielle en hausse de 80%, à 50 milliards d’euros. Puis viennent les tempêtes et submersions marines, jusqu’à 130% de hausse des coûts de prise en charge, estime la FFA. Ces hypothèses ressortent d’un scénario pessimiste basé sur un réchauffement climatique de quatre degrés par rapport à la période préindustrielle, avant le XVIIIe siècle. Cela laisse de la marge, mais les estimations sont là.

La COP26 débute

Ce n’est pas un hasard si ce rapport est publié deux jours avant l’ouverture de la COP26 à Glasgow en Ecosse. C’est un signal très clair envoyé par les assureurs aux chefs d’État et patrons qui vont participer à ce rendez-vous. Dans l’absolu, cela nous prévient aussi, et surtout, qu’à l’instar de l’énergie, nos primes d’assurance vont nous coûter de plus en plus cher au fil des prochaines années.