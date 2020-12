Le brief éco. Les trains de nuit bientôt de retour en Europe

Le train de nuit Paris-Munich-Vienne doit faire son retour en décembre 2021. Photo d'illustration. (FREDERICK FLORIN / AFP)

Le document a été signé lors d'un conseil des ministres des Transports de l'Union européenne. L'objectif est d'accélérer les projets d'expansion du réseau baptisé "NightJet" des chemins de fer autrichiens. Ce sont eux le réel fer de lance de la renaissance des trains de nuit en Europe. Parmi ces liaisons, le Paris-Munich-Vienne doit faire son retour en décembre 2021.

Excepté les lignes Paris-Briançon et Paris-La Tour de Carol (Pyrénées-Orientales), le groupe public français avait abandonné les fameux trains de nuit en 2015. Invité de franceinfo mardi matin, le PDG de la SNCF expliquait la démarche : "Il faut écouter la jeunesse qui a moins envie de prendre l'avion". S'il reconnaît raccrocher les wagons français à l'initiative européenne, Jean-Pierre Farandou veut saisir l'occasion pour offrir un nouveau service rénové et de qualité.

Motivations écologiques et économiques

La France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sont d'accord sur un point : les trains de nuit sont l'alternative écologique au transport aérien, les vols court-courriers, et aux trajets en voiture. La vraie question pour les entreprises ferroviaires est de savoir si ces lignes seront rentables. La réponse est moins évidente que le bilan écologique. Un rapport de la Cour des comptes estime, pour la France, que les trains de nuit ne représentent aujourd'hui que 3% du trafic mais 25% du déficit enregistré par les lignes Intercité. D'autant qu'on ne parle pas des subventions publiques qui accompagnent l'aventure : jusqu'à 180 euros par passagers sur une des deux lignes dans l'hexagone selon la Cour des comptes. Des trains de nuit à travers l'Europe depuis Paris, oui mais à quel prix du billet ? Et quel coût réel pour la SNCF ?