Billets de train pour les fêtes de fin d'année, réduction des effectifs... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Pierre Farandou

Jean-Pierre Farandou, le président-directeur général du groupe SNCF, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 8 décembre 2020. Billets de train pour les fêtes de fin d'année, réduction des effectifs... Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia.

Fêtes de fin d'année : "À la SNCF on sera prêts"

Si le gouvernement lève le confinement, "à la SNCF on sera prêts" pour les fêtes de fin d'année, "on s'est mobilisés pour que chaque Français ait un train pour partir dans sa famille pour les fêtes", assure Jean-Pierre Farandou.

La SNCF a mis en vente "4,5 millions de places" en vente pour les fêtes. "On a vendu 1,8 million de places. On voit que les ventes se font. Elles ont démarré assez fort dès l'annonce de l'allègement du confinement. Mais les trois quarts des ventes se font dans les cinq derniers jours. Donc, on s'attend à un rush après le 15 décembre", explique le PDG de la SNCF. "Un billet sur trois est à prix bas", ajoute-t-il.

2,5 milliards de pertes au premier semestre

L'année 2020, avec deux périodes de confinement, est particulièrement rude pour le groupe ferroviaire français. La SNCF a accumulé "2,5 milliards de pertes" au premier trimestre, et "5 milliards d'euros" de retard de chiffre d'affaires au mois de septembre, explique Jean-Pierre Farrandou, qui l'assure : à la fin de l'année, "le deficit pour la SNCF sera lourd."

"On continue à embaucher"

Malgré les difficultés financières, et les réductions de postes liées "aux gains de productivité", le président de la SNCF l'assure, "on continue à embaucher."

Cette année, ce sont "3 700 personnes" qui auront rejoint l'entreprise publique en CDI assure Jean-Pierre Farandou, ainsi que "7 000 contrats d'apprentissage."

