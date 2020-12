VIDÉO. Fêtes de fin d'année : "À la SNCF on sera prêts", assure le président de la SNCF, "on attend le go sanitaire"

Si le gouvernement lève le confinement, "à la SNCF on sera prêts" pour les fêtes de fin d'années, "on s'est mobilisés pour que chaque Français ait un train pour partir dans sa famille pour les fêtes", a assuré mardi 8 décembre sur franceinfo Jean-Pierre Farandou, président du Groupe SNCF.

"On va attendre le go sanitaire : depuis le début du confinement, nous suivons à la lettre les consignes du gouvernement, explique ainsi Jean-Pierre Farandou. Notre boulot c'est d'être utile aux Français et d'être prêts. On a été au rendez-vous des vacances d'été, on est à nouveau prêts pour les départs d'hiver, encore faut-il que ce soit permis."

Un billet sur trois est à prix bas

La SNCF a mis en vente "4,5 millions de places" en vente pour les fêtes. "On a vendu 1,8 million de place. On voit que les ventes se font. Elles ont démarré assez fort dès l'annonce de l'allègement du confinement. Mais les trois quarts des ventes se font dans les cinq derniers jours. Donc, on s'attend à un rush après le 15 décembre", a expliqué Jean-Pierre Farandou. "Un billet sur trois est à prix bas", précise-t-il. Pour éviter de payer trop cher, le président de la SNCF "encourage les Français à acheter leurs billets maintenant".

Les échanges et les remboursements sont gratuits jusqu'au 4 janvier, donc ils ne prennent pas de risques et ils sont sûrs d'accéder à ce million de billets à petits prix. Jean-Pierre Farandou à franceinfo

Les billets peuvent être remboursés "jusqu'au jour du départ". Leur prix ne change pas. "Les prix les plus bas partent les premiers donc à la fin il reste les prix les plus élevés", a expliqué Jean-Pierre Farandou.

Pour éviter de trop grandes différences de prix entre les billets achetés très en avance et ceux achetés à la dernière minute, la SNCF "travaille sur une nouvelle gamme tarifaire" qui devrait être "disponible l'été prochain". "Un des grands changement, conclut-il, c'est qu'au dernier moment vous aurez encore accès à des petits prix."