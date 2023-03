La France reste le deuxième pays le plus innovant d’Europe

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Malgré les problèmes liés aux prix de l’énergie, à l’inflation ou la pénurie de composants électroniques, l’innovation française est restée dynamique l’an dernier avec 10 900 demandes de brevets déposées (près de 2% de plus sur un an). L’Hexagone conserve ainsi sa deuxième place derrière l’Allemagne qui enregistre pourtant une baisse des demandes. La Suisse se classe troisième avec quelque 9 000 dépôts de brevets (+6%).

Aidés par la reprise économique, l’année dernière, les transports restent la branche la plus innovante. Arrivent ensuite les machines, appareils et énergie électrique, les technologies médicales en troisième position devant l’informatique. Mais l’innovation française est de nouveau portée par nos organismes publics de recherche, au premier rang desquels le CEA (Commissariat à l’énergie atomique) et l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale).

Les champions sont les mêmes qu’en 2021, mais leur ordre sur le podium change. L’équipementier automobile Valeo décroche la première place, avec des demandes de brevets en hausse de 18%, et double le géant de l’électronique et de défense Safran. Thales est 5e, Renault 10e.

Percée de la Bretagne

Sur les quelque 11 000 demandes de brevets déposées en France l’année dernière, un peu plus de 60% proviennent de l’Île-de-France qui reste la deuxième région la plus dynamique au niveau européen derrière la Bavière. Arrivent ensuite Rhône-Alpes et Occitanie. À noter la percée importante de la Bretagne, qui a vu ses demandes augmenter de 65% sur un an.

Dans l’ensemble, l’Observatoire européen des brevets souligne que cette croissance solide et continue des demandes est liée aux technologies propres. Tout le monde travaille dans la même direction. C’est un peu la quatrième révolution industrielle qui est en marche.