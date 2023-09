L'absentéisme au travail en hausse dans les entreprises françaises en 2022

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Cette hausse est générale mais semble visiblement plus importante chez les salariés de moins de 40 ans.

L'absentéisme au travail est plus important, c’est ce qui ressort d’une étude du cabinet conseil WTW qui a passé au peigne fin 650 entreprises employant au total 345 000 personnes. Les analystes n’ont pas pu accéder aux détails des dossiers personnels mais uniquement aux nombres de cas concernés. Bilan, 42% des travailleurs ont été à l’arrêt au moins un jour pendant l'année contre 34% en 2021. Près de 50% des arrêts vont de 4 à 10 jours.

Cette hausse est générale, quel que soit le secteur d’activité, et la moyenne inclut toutes les CSP (Catégories socio-professionnelles), l'âge et le genre. Mais les auteurs de l’étude affirment que la tendance observée touche de nouvelles catégories de personnels jusqu’ici plutôt épargnées par le phénomène. D’abord les cadres, et puis dans de nouveaux secteurs d’activité comme les sociétés de service informatique, les entreprises de la finance et les assurances.

Situation post Covid

Encore une fois, les auteurs de l’étude n’ont pas eu accès aux causes individuelles des arrêts de travail enregistrés. Cela relève du secret médical. Mais selon des recoupements avec des données compilées sur les quatre dernières années notamment avec des compagnies d’assurance et celles de la Sécurité sociale, la hausse de l’absentéisme pourrait s’expliquer par des raisons liées à la santé mentale depuis le Covid. Il semblerait que les nouveaux modes et organisation de travail mis en place dans les entreprises pendant la pandémie n’aient pas été suffisamment accompagnés par les employeurs.

Télétravail et formations à distance

Le télétravail est le premier facteur auquel on pense, mais il y a aussi les questions liées au droit à la déconnexion, l’accompagnement général des salariés dans la transformation digitale, les formations à distance, etc. Et le phénomène ne touche pas uniquement le secteur privé. Les entreprises publiques sont également concernées, ainsi que les collectivités locales : 42% d’agents en plus sur un an. De nouveaux éléments qui permettent d’élargir le champ d’analyse de l’impact de l’épisode Covid sur le monde du travail.