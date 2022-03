Guerre en Ukraine : vers un nouvel équilibre économique et géopolitique mondial

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

En pleine crise, les liens se resserrent entre Moscou et Pékin. Pékin parle d’une "amitié sans limites" avec Moscou. Lundi 7 mars, le ministre chinois des Affaires étrangères tenait sa conférence de presse annuelle. Plus que jamais, ce rendez-vous ressemblait un numéro d’équilibriste. Wang Yi s’est refusé à condamner l’invasion russe de l’Ukraine, préférant souligner une amitié "solide comme un roc" avec la Russie. Pour mémoire, Vladimir Poutine était en visite à Pékin il y a trois semaines.

Les économistes et les géopoliticiens regardent de très près les chiffres du commerce extérieur. Les flux commerciaux entre pays sont très révélateurs de l'instant et de ce que cela peut prédire pour l’avenir. Constat aujourd'hui : les exportations de la Chine vers la Russie sont en hausse vertigineuse. Dans un volume général d’exportation chinoises vers le monde en quasi-stagnation sur janvier et février (+16%), les ventes de la Chine vers la Russie ont augmenté sur les deux premiers mois de cette année de près de 42%. Un peu comme si les relations étroites qu’entretiennent les deux pays depuis plusieurs années s’étaient soudainement réveillées. La Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial de la Russie. Et malgré les importations en hausse, la Russie est l’un des rares pays à réaliser un excédent commercial avec l’Empire du Milieu.

La Chine médiatrice

Est-ce que cela peut faire de la Chine un médiateur possible dans la guerre que la Russie mène à l'Ukraine ? Oui. Mais cette situation confirme et renforce surtout Pékin comme acteur incontournable de la nouvelle carte de la mondialisation qui est en train de se dessiner. En butte avec l’Europe et les États-Unis, la Russie voit en la Chine le partenaire idéal pour faire front commun, ce qui n'est pas sans déplaire à Pékin dont la soif de conquête vers l’Occident est chaque jour plus importante. Reste à savoir comment l'Europe va se placer dans ces nouveaux plans de la mondialisation économique.