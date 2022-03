Guerre en Ukraine : l'amitié entre la Chine et la Russie est "solide comme un roc", assure Pékin

La Chine tient à sa relation avec la Russie. L'amitié entre Pékin et Moscou est "solide comme un roc", a assuré lundi 7 mars le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors de sa conférence de presse annuelle en marge de la session parlementaire. Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine s'est abstenue de condamner l'intervention russe en Ukraine, se refusant même à parler "d'invasion". Le ministre a estimé également que Pékin et Moscou "contribuent" à la paix et à la stabilité dans le monde.

"La Chine et la Russie, toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, sont [...] les partenaires stratégiques les plus importants l'un pour l'autre." Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères en conférence de presse

"Les perspectives de coopération future sont immenses", a affirmé le ministre. L'amitié sino-russe est un "exemple de relation digne, où chacun aide et soutient l'autre dans son développement", avait estimé le mois dernier Vladimir Poutine, reçu en grande pompe à Pékin pour les Jeux olympiques.

Le chef de la diplomatie chinoise a également ajouté que son pays était "disposé" à jouer un rôle dans la crise ukrainienne, notamment en participant "en cas de besoin" à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre. Pékin va également envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine, a assuré le ministre.