Entreprises : la Chine attire de moins en moins les investisseurs européens

La Chambre de commerce européenne en Chine le déplore dans sa dernière enquête. Nous n’avons pas vu de perspectives commerciales en Chine aussi basses depuis 20 ans. Hasard du calendrier, cette étude est publiée au moment du sommet Choose France, lundi 13 mai, et quelques jours seulement après le rapport du cabinet EY montrant que la France est pour la cinquième année consécutive le pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs étrangers.

Les raisons du désintérêt

Les entreprises étrangères se sentent moins bien accueillies en Chine qu’auparavant. Une petite phrase lâchée par le danois Jens Eskelund, qui préside l’organe consulaire, en dit long sur la situation : "les défis auxquels sont confrontées les entreprises européennes commencent à dépasser les avantages de leur présence en Chine". Traduction : les investissements, l’argent, que nous devons consacrer notamment à la transition énergétique en Europe est aujourd’hui plus important que d’aller investir en Asie. C’est une question de priorité.

Selon ce rapport de la chambre de commerce européenne en Chine, seules 13% des entreprises originaires d’Europe considèrent aujourd’hui le pays comme une destination d’investissement privilégiée. Elles étaient à près de 25%, le quart des entreprises UE, en 2022, quand les restrictions Covid ont été levées. Même avec la levée des restrictions liées à la pandémie, la Chine n’a pas retrouvé son niveau d’attractivité.

Un manque de transparence

La pandémie et la crise immobilière ont mis en évidence les limites du modèle de développement de la puissance économique jusqu’alors incontestée. Les entreprises déplacent les investissements vers d’autres marchés perçus comme plus fiables et plus transparents. De quoi atteindre l’orgueil de Pékin alors que la croissance économique du géant asiatique connaît de sérieuses difficultés.