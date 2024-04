Reportage "La moitié de notre équipe a été licenciée" : en Chine, l'industrie des panneaux solaires en difficulté

En apparence, tout semble normal ici dans la grande banlieue de Xi'an, devant cette immense usine du groupe Longi, le leader mondial des panneaux solaires. Le site fonctionne, on voit les ouvriers qui prennent leur service… La Chine est de très loin le leader mondial du secteur. Ses panneaux solaires inondent les marchés en Asie, en Amérique et en Europe. Mais les Chinois ont tellement investi qu'ils sont désormais confrontés à un inquiétant phénomène de surcapacité. Les géants chinois du solaire sont contraints de licencier une grosse partie de leurs effectifs.

Comme le groupe Longi n'a pas souhaité nous accueillir à l'intérieur de son usine de Xi'an, nous interrogeons les employés. Cette première jeune femme nous confirme que l'usine est en train de se séparer d'une partie de son personnel. "En ce moment, il y a des licenciements. La moitié de notre équipe a été licenciée. Je ne sais pas encore si je serai concernée, mais ce sera peut-être le cas", raconte-t-elle.

Ces dernières semaines, des chiffres ont circulé dans la presse, indiquant que Longi pourrait licencier jusqu'à 30% de ses 80 000 employés. Le groupe a démenti, évoquant une baisse de seulement 5% de ses effectifs, mais ce commerçant qui travaille devant l'usine n'y croit pas, en tout cas à Xi'an. "On est plutôt autour de 30% de licenciements, estime-t-il. Je vends de la nourriture devant l'usine depuis des années, alors, bien sûr, je le sais tout ça. Les employés administratifs et les ouvriers de la chaîne de production ont commencé à être licenciés en octobre dernier."

Activité en baisse

Cette employée qui termine son service nous confirme que l'activité dans l'usine n'a déjà plus rien à voir avec celle de l'an passé. "Avant, on ne pouvait prendre que très peu de vacances. Pendant le Covid, il nous arrivait même de travailler 30 jours consécutifs. Aujourd'hui, c'est seulement quatre jours de travail par semaine et trois jours de repos, et beaucoup de personnes sont en vacances ou ont été envoyées dans d'autres usines. J'ai entendu dire que la production va bientôt s'arrêter ici."

Activité réduite et licenciements en cours dans cette usine de panneaux solaires à Xi'an, en Chine. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIOFRANCE)

Parmi les personnes déjà licenciées, cette mère de famille : "L'entreprise a d'abord renvoyé les stagiaires et les intérimaires, puis certains cadres. Moi, j'ai été convoquée par le département des ressources humaines et on m'a notifié mon licenciement. On m'a expliqué que le marché n'était pas bon. J'ai l'impression que c'est parce que le produit ne se vend pas bien."

"Notre département comptait auparavant une trentaine de personnes, il en reste aujourd'hui seulement la moitié." une mère de famille, licenciée à franceinfo

Comme les autres géants des panneaux solaires, Longi est victime d'un marché devenu trop concurrentiel. Attirées par de larges subventions d'État et des facilités fiscales, les entreprises ont surinvesti. 42 milliards d'euros, par exemple, en 2023. Aujourd'hui, l'offre a largement dépassé la demande.

"Un phénomène normal dans l'industrie"

Les prix chutent et les panneaux solaires s'accumulent dans les entrepôts. Il faut se débarrasser au plus vite d'une partie des effectifs, explique Shen Wenzhong, qui dirige l'Institut de recherche sur l'énergie solaire à l'Université Jiao Tong de Shanghai : "Longi a connu un développement très important depuis deux ans, ce qui les a poussés à faire des réserves de personnel. Désormais en situation de surcapacité, l'entreprise doit réduire son personnel non nécessaire afin de réduire sa charge financière. Ce personnel sera licencié, ce qui est, je pense, un phénomène normal dans l'industrie."

Mais pour Julie Laulusa, qui dirige le cabinet Mazars à Shanghai, les Chinois n'ont pas dit leur dernier mot. Ces difficultés préfigurent des investissements encore plus importants. Et c'est déjà une réalité. Tout en licenciant sur certains sites comme celui de Xi'an, les géants chinois du solaire développent aussi en parallèle de nouvelles usines, en Chine, mais aussi à l'extérieur. Deux énormes projets ont, par exemple, été signés en Arabie Saoudite et au Vietnam. Malgré ses difficultés, la Chine veut tout faire pour conserver sa position de leader mondial dans le solaire.