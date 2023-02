Économie : pourquoi l’or flambe de nouveau

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

L’or ne rapporte rien mais il rassure, qui plus est en période de fortes tensions économiques ou géopolitiques, ce que nous vivons actuellement. Il y a un an, la valeur du lingot s’était envolée juste après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis, les niveaux ont un peu fluctué mais le prix repart à la hausse car les tensions internationales repartent de plus belle. Et la demande en or est particulièrement forte de la part des banques centrales des pays émergents.

L’or ne rapporte rien (pas de dividendes comme les actions, pas de gain lié à la hausse des taux d’intérêt puisque le métal jaune n’y est pas soumis), mais il reste une valeur refuge car ce n’est pas de la dette, il ne peut pas faire faillite comme une entreprise, par exemple.

Avantages pour les banques centrales des pays émergents

Ce sont des pays qui exportent beaucoup de matières premières vers les États développés, nous Occidentaux, qui en avons besoin pour notre industrie : pétrole, gaz, terres rares pour fabriquer les semi-conducteurs, etc. Les Banques centrales de ces pays (Chine, Russie, Inde, Afrique, Turquie, Ouzbékistan, Kazakhstan…) veulent sécuriser au maximum les immenses bénéfices tirés des exportations. Avec les rivières d’argent tirées de ces ventes à l’étranger, ces pays achètent de l’or sécurisé, ce qui leur permet aussi de s’affranchir de leur dépendance au dollar, autrement dit s’émanciper des États-Unis.

Cours en forte hausse

Depuis septembre, les cours de l’or ont augmenté de 20% pour atteindre un maximum de 1 840 euros l’once. Pour rappel, une once d’or représente 31 grammes. Vous avez bien entendu : 31 grammes d’or valent aujourd’hui, grosso modo, 1 840 euros. Ce qui fait un lingot d'un kilo à 59 354 euros. Et tous les experts le disent : ça va continuer d’augmenter pour atteindre de nouveaux records. En 2023, aux yeux des banques centrales, l’or est redevenu une arme de géopolitique-économique. Leur demande en métal jaune n'a jamais été aussi forte depuis 1967.