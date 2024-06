Automobile : Ferrari inaugure une nouvelle usine et accélère dans l'électrique

À Maranello, près de Modène, au nord de l’Italie, son siège historique, le fabricant de voitures de luxe Ferrari a inauguré vendredi 21 juin un nouveau site d'assemblage à la pointe de la technologie. Ce site verra naître les modèles du futur, le grand saut vers le tout premier modèle sportif Ferrari 100% électrique qui doit être produit à partir de 2026. Le prix d'achat est de 500 000 euros l'unité contre 350 000 pour le dernier modèle thermique. C'est une révolution pour la marque au cheval cabré.

Ferrari parle de "e-building", un bâtiment dernier cri. L’ensemble s’étale sur un peu plus de quatre hectares (42 500 mètres carrés précisément), le tout pour 200 millions d'euros. Le site accueillera à la fois la production des moteurs à combustion interne (les traditionnels moteurs thermiques), ainsi que les moteurs hybrides et électriques.

Électriques et hybrides : 80% de la production d'ici 2030

Si tout se déroule comme prévu, le bâtiment pourrait commencer la production d’ici quelques semaines, alimenté en partie par plus de 3 000 panneaux solaires installés sur le toit. Ferrari promet que l’usine sera entièrement alimentée en énergies renouvelables d’ici la fin de l’année 2024, notamment avec le recyclage de l'énergie utilisée pour les essais de batteries à travers des accumulateurs. Ce nouveau site produira également des composants électriques stratégiques, comme des batteries haute tension et les essieux. Dès 2025, la nouvelle ligne sera en mesure de produire le SUV Purosangue et la SF90, la toute première sportive hybride rechargeable de Ferrari. Les commandes s’envolent déjà.

Les modèles entièrement électriques, et les hybrides, devraient représenter 60% de la production globale du groupe d’ici 2026 et 80% d’ici 2030. Aujourd’hui Ferrari compte quatre modèles hybrides. Dans les deux ans, 40% des investissements financiers de Ferrari seront affectés aux voitures hybrides, 35% aux véhicules entièrement électriques, de quoi gonfler encore un peu plus les bénéfices. Fondée en 1947 par Enzo Ferrari, la marque a déjà battu tous les records en 2023 avec un résultat net dépassant pour la première fois la barre du milliard d’euros.