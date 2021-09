Vaccins : la grippe et la troisième dose du Covid-19 en un seul rendez-vous pour les seniors

Une résidente d'un Ehpad se fait vacciner contre le Covid-19, le 7 janvier 2021 à Vannes (Morbihan). (LOIC VENANCE / AFP)

Les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pourront bénéficier à partir de lundi 13 septembre d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Objectif : protéger cette population plus fragile vaccinée il y a plus de six mois, et dont l'immunité diminue plus vite avec l'âge.

Pour autant, une autre campagne ne sera pas à négliger : la vaccination contre la grippe. Car ce n'est pas parce que la grippe était absente l'année dernière qu'elle ne surviendra pas cette année. Le port du masque et les mesures barrières ont certainement joué. Mais c'était très exceptionnel et à ce stade : impossible de savoir si les virus grippaux circuleront ou pas cet hiver, et à quelle date. Alors comme l'épidémie de grippe démarre selon les années entre début décembre et début février, il faut déjà s'y préparer, car la grippe entraîne en moyenne chaque année entre 8 000 et 14 000 décès.

Deux vaccins le même jour

Pour protéger les plus fragiles, les vaccins contre la grippe saisonnière arriveront en pharmacie le 26 octobre. À partir de cette date, les 65 ans et plus, qui sont éligibles à la fois pour la troisième dose contre le Covid-19 et pour la vaccination anti-grippale, pourront normalement recevoir les deux vaccins en même temps.

L'idée, c'est que les 65 ans et plus et tous ceux qui sont concernés puissent arriver en centre de vaccination avec leur vaccin anti-grippe qu'ils auront récupéré a la pharmacie. Ils recevront alors les deux injections en même temps, ce qui est beaucoup plus simple en terme d'organisation. Et la Haute autorité de santé (HAS) se veut rassurante : nous avons déjà l'expérience de vaccins combinés (notamment chez les enfants pour les vaccinations obligatoires) et recevoir plusieurs vaccins le même jour n'augmente pas les effets secondaires. Cela ne pèse pas non plus sur l'efficacité. En attendant le 26 octobre, les plus de 80 ans, et les résidents d'Ehpad ne reçoivent que le rappel anti-Covid. Ils feront leur injection anti-grippe plus tard.

Un même vaccin contre la grippe et le Covid-19 ?

Peut-on imaginer qu'à l'avenir, la protection contre le grippe et le Covid-19 se fasse chaque année avec un seul et même vaccin ? Vu que la population ciblée est la même, c'est possible. Plusieurs équipes y travaillent déjà : le laboratoire Moderna, envisage notamment d'inclure dans son vaccin anti-Covid, un vaccin à ARN messager contre la grippe.

L'avantage avec cette technique de l'ARN messager, c'est qu'on peut actualiser un vaccin plus rapidement. Plus besoin de cultiver un nouveau virus pour l'inclure dans l'injection, il suffit de changer l'information génétique du vaccin sur ordinateur. Par ailleurs, la firme Novavax planche aussi sur un injection combinée : anti-Covid/anti-grippe.