Sciences : la musique douce renforce le système immunitaire

Vous faites peut être partie de ceux que ce style de musique agace plutôt qu'autre chose. Quand on prend l'ascenseur dans les hôtels, quand on se promène dans une galerie marchande ou dans les boutiques, on ne peut pas y échapper... et c'est une bonne chose !

Il est en effet prouvé scientifiquement que ce type de musique a un effet positif sur notre système immunitaire. Elle stimule la production d'immunoglobine A, un anti-corps essentiel à notre immunité qui a un autre avantage : il se mesure très facilement, grâce à un simple échantillon de salive

L'effet positif sur notre système immunitaire est prouvé

Ces deux professeurs en psychologie de l'université de Pensylvannie ont soumis un panel d'étudiants à plusieurs expériences : le premier groupe a écouté une musique d'ambiance pendant 30 minutes et on leur a expliqué les effets physiologiques que ça pouvait provoquer sur leur organisme ; le deuxième groupe d'étudiants a simplement écouté la musique mais cette fois à la radio et sans explications. Un autre groupe a eu droit à du silence et le dernier groupe a entendu des sons dissonants.

Résultat : l'immunoglobine A du 1er groupe, celui qui a eu droit à la musique d'ascenseur avec les explications, a augmenté de 14%. Il a augmenté de 7% pour le deuxième groupe, celui qui a écouté la radio.

Mais pour les deux derniers groupes, l'immunoglobine a baissé : moins 9% pour le groupe plongé dans le silence et près de 20% de baisse pour ceux qui ont entendu les sons dissonants. Conclusion : la musique d'ascenseur peut guérir un rhume ou éviter des maladies.