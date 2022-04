Santé : une tasse de café peut soulager certains symptômes d'une maladie rare

C'est une maladie génétique, la dyskinésie, sans traitement jusqu'ici, qui touche quelques centaines de personnes dans le monde. Elle se manifeste par des tremblements de la tête, des jambes et des bras. Un essai clinique mené par une équipe de l'institut du cerveau et de la Pitié-Salpêtrière à Paris vient de confirmer que boire du café tous les jours, permet, chez ces patients, de réduire les tremblements dans 87% des cas. La caféine se fixe en effet dans le cerveau et vient corriger les dysfonctionnements liés à la mutation génétique.



L’histoire de cette découverte est très originale car il y a trois ans cette même équipe de chercheurs avait déjà eu l’intuition que la caféine pouvait être efficace. Les médecins avaient alors prescrit deux tasses de café par jour à un jeune patient de 11 ans. Effectivement, ses tremblements avaient quasiment disparu. Il pouvait à nouveau marcher et écrire et c'est une étourderie qui a permis de valider scientifiquement l'experience car un jour la mère de l'enfant s’est trompée. Elle a acheté des dosettes décaféinées, raconte le professeur Emmanuel Flamand-Roze, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Les tremblements ont fait leur retour chez l’enfant.

Sans le vouloir, la mère de famille venait de réaliser un essai clinique avec placebo. Cette erreur a permis paradoxalement de confirmer l’intuition des scientifiques sur l'efficacité de la caféine. Cela a débouché sur ce nouvel essai clinique auprès de 30 patients cette fois, et dont les résultats qui viennent d'être publiés. Ces résultats indiquent donc que la consommation de café devrait être recommandée en traitement de première intention pour les patients souffrant de cette dyskinésie avec la mutation du gène ADCY5.

Ce ne sont pas les seuls essais cliniques menés avec du café. Différents travaux de recherche ont montré un effet bénéfique du café : sur la prévention, du diabète, de maladies cardiovasculaire, mais aussi de maladies neurodégénératives (comme Parkinson ou Alzheimer). L'action stimulante de la caféine peut en effet favoriser la mémorisation, et agir sur le déclin cognitif. Attention quand même à ne pas dépasser quatre tasses par jour.