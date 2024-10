Qui est Edith Heard, biologiste spécialiste en épigénétique, médaille d'or du CNRS ?

La médaille d'or 2024 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a distingué mardi la biologiste Edith Heard, spécialiste d'épigénétique, dont les travaux ont éclairé des mécanismes d'inactivation du chromosome X et ouvert la voie à des perspectives médicales.

La médaille d’or du CNRS, l’une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a été décernée mardi 1er octobre à la biologiste, Edith Heard, une pionnière de l’épigénétique, l'étude des mécanismes qui modulent l'expression des gènes sans changer la séquence de l’ADN. L’épigénétique permet d'expliquer, par exemple, pourquoi chez chacun de nous, il y a des cellules de peau, des cheveux, des muscles ou des neurones qui restent différentes toute la vie, alors qu’elles portent exactement le même ADN.

"Cette discipline permet de comprendre le développement de la vie. Or si on ne comprend pas la vie, on n’a aucun espoir de comprendre les maladies", souligne Giacomo Cavalli, chercheur CNRS à l'Institut de génétique humaine. Au-delà de la spécialisation des cellules en tel ou tel tissu, la recherche a aussi pu montrer que certaines anomalies épigénétiques peuvent être associées à des cancers, des troubles psychiques ou des troubles du métabolisme, comme l'obésité ou le diabète, par exemple. Si dans ce cas on n’est pas en face d’une mutation génétique, il semble que l’expression des gènes soit quand même influencée par certains facteurs environnementaux comme les molécules chimiques, l'alimentation, le stress ou les toxines, ce qui peut créer des maladies.

#Communiqué 🗞️ La médaille d'or 2024 du @CNRS distingue la biologiste Edith Heard, spécialiste mondialement reconnue de l'épigénétique pour ses travaux pionniers sur l'inactivation du chromosome X. 🧬



Edith Heard a travaillé sur ces différents phénomènes. Cette chercheuse de 59 ans, professeure au Collège de France et directrice du laboratoire européen de biologie moléculaire, est aussi la spécialiste mondiale de l’inactivation du chromosome X.

Si vous vous replongez dans votre programme de 4e au collège, vous vous souvenez peut-être que chez la femme, la paire de chromosome sexuel est composée de deux chromosomes XX alors que chez les hommes c’est XY. L'un des deux chromosomes X est inactivé par l’organisme, automatiquement, pour équilibrer des gènes. Si les gènes des 2X s'exprimaient en double, ce serait toxique pour l’organisme. Edith Heard a réussi à détailler très précisément les étapes de la inactivation d’un des deux chromosomes X. Ses recherches sur ce sujet précis, ouvrent notamment de nouvelles pistes de compréhension de certaines maladies neurodégénératives.