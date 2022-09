Pour travailler mieux, il faut faire des pauses

Pour se sentir heureux et efficace au travail, il faut savoir s'arrêter. Une synthèse de 22 études internationales, publiée dans la revue PLos One, confirme que des pauses express, allant de 40 secondes à 10 minutes, permettent d'améliorer l'humeur et réduire la sensation de fatigue. Et, si l'on a le temps de faire une pause plus longue, tant mieux ! L'effet sur la performance sera encore plus bénéfique.

Les activités à privilégier sont toutes celles qui permettent la déconnexion rapide et donne un petit coup de fouet au cerveau. Les études passées en revue ont demontré, par exemple, les bienfaits de la marche dans les couloirs ou dehors, des étirements sur sa chaise, de la relaxation en silence ou des échanges entre collègues. Cette méta-analyse n’indique pas, en revanche, la fréquence à laquelle il faut faire ces micro-pauses. Mais, en cas d'activité mentale importante, l'important est de faire un break toutes les 45-50 minutes environ.

Bienfaits de la "sieste eurêka"

Quant aux effets d'une micro-sieste, ceux-ci n'ont pas été testés dans l'étude. En décembre dernier, une étude de l'Inserm et de l'Institut du cerveau à Paris, a mis en évidence les bénéfices de la "sieste eurêka". Cette sieste express, pratiquée notamment par Albert Einstein ou Salvador Dalí, consiste à s'endormir assis, en tenant un objet dans la main et lorsque cet objet tombe par terre – signe que les muscles se relâchent –, la sieste est finie !



À partir de tests de 103 volontaires, des chercheurs ont montré qu’effectivement il était plus facile de trouver la solution à un problème de maths après ce genre de sieste express. À la frontière entre le sommeil et la veille, il existe à la fois une perte de contrôle des pensées et une forme de lucidité qui, associées, permettent plus de créativité.