Les cornes de rhinocéros ont rétréci en l’espace d’un siècle

Pour s'apercevoir que les cornes de rhinocéros ont retréci, des chercheurs britanniques ont comparé plus de 100 ans de photos de rhinocéros, prises de profil. Leur base comprenait au départ plus de 1 000 clichés : ils ont sélectionné ceux de 80 rhinocéros différents pour comparer l'évolution de la taille des cornes sur le museau et celle des autres parties du corps depuis 1886. Résultat entre les photos d’il y a 100 ans et celles d’aujourd’hui : la longueur des cornes a largement diminué pour cinq des espèces de rhinocéros vivant sur terre. Et même chez les rhinocéros de Java et de Sumatra, qui ont naturellement des cornes plus petites. L'une des explications de ces chercheurs est que ce rétrécissement est dû à la pression de la chasse car, depuis plus d'un siècle, ces animaux sont malheureusement tués pour leur cornes, certaines croyances leur prêtant des pseudo pouvoirs sur la santé.

Les rhinocéros n’ont pas rétréci consciemment leurs cornes pour éviter d’être chassés. Mais c'est le fruit d’une sélection génétique indirecte, et c'est malgré tout, une forme d'adaptation de l'espèce. Car, depuis un siècle, les rhinocéros aux cornes les plus longues sont victimes du braconnage, et se reproduisent de moins en moins, expliquent ces chercheurs de Cambridge. Parallèlement, les chasseurs ont laissé plus de chances de survie aux rhinocéros à petites cornes, et ceux-là ont pu transmettre ces caractéristiques physiques à leur descendants. Ce qui a contribué à réduire globalement la taille des cornes pour toutes les espèces.

Pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle

Autre enseignement de cette enquête : les autres parties du corps n’ont pas évolué. Seules les cornes ont rétréci. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les animaux en liberté, car ces cornes ont évidemment une utilité. Les rhinocéros (qui sont herbivores) les utilisent pour saisir la nourriture ou pour se défendre contre les prédateurs et le fait d'avoir des cornes plus petites peut nuire à leur survie.

Tout cela alors que parallèlement ces animaux restent menacés par la chasse, malgré les interdictions. Aujourd’hui, quatre des cinq espèces de rhinocéros vivant en Afrique et en Asie sont en voie de disparition.