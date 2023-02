Le niveau des eaux souterraines en Europe est plus bas que la normale

Des observations par satellite confirment que le niveau des eaux souterraines en Europe est actuellement plus bas que la normale. Cela dure depuis quatre ans.

L'Europe manque durablement de pluie depuis l'été 2018. Nous avons pu en faire le constat en surface, l'été dernier, avec une sécheresse qui a touché 75% du continent européen. Ce déficit des eaux souterraines a aussi été confirmé depuis l’espace, grâce aux observations de deux satellites situés à 490 km de la terre. En réalité, ces satellites ne voient pas directement ce qui se passe sous terre.

Mais ils sont capables une fois par mois, d'évaluer les changements de masse d’eau à la surface de la terre.

Au départ, c’est une évaluation globale de l’eau contenue dans les mers, les lacs ou les eaux souterraines. Et donc il faut ensuite faire un peu de maths et distinguer (toujours par satellite) les changements de masse d'eau dans les rivières, dans les océans, l'évolution de la masse de neige ou de glace, puis faire la soustraction (pour qu’il ne reste plus que la masse d'eau souterraine). La carte établie il y a quelques jours par des chercheurs de l'université de Graz en Autriche, à partir de cette méthode, montre un déficit persistant des eaux souterraines dans toute l’Europe, depuis quatre ans, à l’exception de la Grande-Bretagne, et pour la France, de la façade atlantique et des Pyrénées.

Deux tiers de la consommation d’eau potable en France

C’est en partie une conséquence du dérèglement climatique en partie avec un déficit de précipitation durant plusieurs étés, mais au-delà du manque de pluie, cet état des nappes souterraines témoigne aussi de prélèvements trop importants par rapport à la capacité de recharge estime Florence Habets, hydroclimatologue et directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

En France métropolitaine, les eaux souterraines représentent près des deux tiers de la consommation d’eau potable, plus du tiers de celle du monde agricole et ces eaux souterraines sont aussi exploitées par le secteur industriel.

On risque de reparler de sécheresse cet été en France. Tout dépendra de la météo des mois à venir. Mais selon le bureau géologique national, en janvier les trois-quarts des nappes d’eaux souterraines se situaient déjà en dessous des normales mensuelles. Les pluies seront les bienvenues car en France, dans les mois qui viennent.