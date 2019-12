Le billet vert. Le succès du recyclage de jouet se confirme à Noël

Salon "Jouer francais". Ekojouet, collecte expérimentale pour une filière de recyclage des jouets, le 6 novembre 2019. Photo d'illustration. (MAXPPP)

Le Père Noël va bientôt passer avec sa hotte remplie de jouets et de peluches. S'il y a parfois trop de cadeaux pour certains, les jouets restent quand même trop chers pour d’autres. Plusieurs solutions écologiques cherchent à remédier à ce paradoxe de Noël.

Connaissez-vous l'association Rejoué ? Claire Tournefier-Droual l'a créé il y a huit ans. Cette cadre de l’agro-alimentaire, en quête de sens dans son travail, a constaté l’immense gaspillage de matières premières dans le secteur des jouets, surtout chez les tout-petits. Nous dépensons environ 270 euros en jouets pour le premier âge alors que les enfants ne jouent en moyenne que huit mois avec l’objet ! Quand ils ne jouent pas plus avec l’emballage. À la fin, le jouet finit en décharge ou à l’incinérateur parce qu'il est souvent composé de différents plastiques, il est difficilement recyclable. L'association Rejoué collecte, répare et donne une seconde vie aux poupées, jeux de société et mécanos.

Des jouets revendus à moitié prix

Pour l’instant, 213 millions de jouets ont été vendus en 2018. Le jouet neuf a donc plus la cote. Mais, le succès de Rejoué dépasse les espérances de sa fondatrice, qui, en plus, a pu insérer plus de 200 personnes dans le monde du travail en particulier dans son entrepôt de Vitry-sur-Seine pour réparer ou reconstituer les jouets. À l'intérieur, des lave-linges et des lave-vaisselles tournent à plein régime pour nettoyer les peluches ou les jouets. Ils sont revendus à moitié prix dans deux boutiques en Île-de-France ou distribués aux crèches ou aux associations caritatives. Rejoué collecte énormément de jouets en cette période de fête.

D'autres initiatives montre que le marché de la réparation commence à se développer notamment l’entreprise Toy Rescue qui fabrique grâce à des imprimantes 3D la pâte du dinosaure qui vous manque ou la pièce du jeu de société qui a disparu. Le vintage touche aussi les jouets, et les objets cultes peuvent reprendre une seconde jeunesse.

Une révolution dans le secteur du jouet en 2022

De bonnes options en attendant qu'une révolution touche le secteur du jouet en 2022 avec la création d'une filière de collecte et de recyclage, comme pour les piles ou les emballages. Les jouets vont coûter quelques centimes ou quelques euros de plus pour financer un éco-organisme qui devra les collecter et les recycler. Il devra aussi éco-concevoir les produits pour en refaire de nouveau plus facilement. Aujourd’hui, des distributeurs et des marques comme Hasbro travaillent avec des professionnels du recyclage des plastiques comme Terracycle pour ne plus polluer nos sols ou notre air à cause des 100 000 tonnes de jouets jetés chaque année en France.