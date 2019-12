Noël : à la découverte de la maison russe du père Noël

Rendre visite au père Noël se mérite. Depuis Moscou, en Russie, il faut compter 21 heures de train. 1 000 km plein Nord à petite vitesse, cela laisse le temps de peaufiner sa lettre et sa liste de cadeaux. Dans la forêt enneigée de Veliki Oustioug, cachée par la brume, une grande maison tout en bois se dresse parmi les sapins. Ded Moroz, le père Noël russe, reçoit trois cousines, très impressionnées. Il a un mot pour chacune et même parfois un peu plus. Tout autour de la maison s'étend un domaine de 40 hectares d'attractions basé sur les personnages traditionnels des contes russes. Pour en profiter, la famille a choisi de passer deux nuits sur place.

300 000 touristes y viennent chaque année

Derrière tout ça, il y a une femme, Tatiana Mouromtseva, à la tête de la très officielle société du père Noël. Il y a vingt ans encore, elle n'avait jamais mis les pieds à Veliki Oustioug, révèle-t-elle. Depuis, c'est tout Veliki Oustioug qui cherche à en profiter. La ville est dédiée au père Noël des sommets des bâtiments aux vitrines des magasins. 300 000 touristes la visitent chaque année, particulièrement à l'approche du Jour de l'an, quand les enfants russes reçoivent leurs cadeaux. Beaucoup passent par la poste du père Noël pour y déposer leurs lettres. Avant que le père Noël ne s'installe ici, il n'y avait que deux hôtels à Veliki Oustioug, contre plus d'une quinzaine aujourd'hui.

Le JT

Les autres sujets du JT