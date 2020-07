Le billet sciences. Plusieurs centaines d’éléphants meurent mystérieusement au Botswana

C’est un rapport de l'ONG Elephant without Borders qui a mis le feu aux poudres cette semaine. Elle affirme avoir relevé des témoignages sur la mort de plus de 350 pachydermes dans le delta du fleuve Okavango, au Botswana. Les responsables des parcs nationaux reconnaissent en effet en avoir trouvé près de 200. Il y a même des images satellites impressionnantes d’éléphants écroulés sur le sol, tombés la tête en avant comme s'ils étaient morts subitement.

Botswana is investigating the unexplained deaths of 275 elephants in the Okavango Panhandle over the past months, though poaching has been ruled out as the carcasses were found intact. More photos: https://t.co/gajdaogZu2 pic.twitter.com/fIim8dJynv