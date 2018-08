Animaux : l'anthrax de retour, déjà 50 animaux à déplorer

L'anthrax a fait son retour dans les champs des Hautes-Alpes, tuant plus de 50 animaux en deux mois. Depuis plusieurs semaines, une éleveuse du département rencontrée par France 3 s'inquiète pour ses bêtes. "J'ai des vaches, mais aussi des chevaux et sur les chevaux, il n'y a pas de vaccin", explique Lucie Garnier. La dernière apparition de cette maladie en France remonte à 2008. Elle touche les bêtes ayant consommé de l'herbe contaminée.

L'homme est-il en danger ?

La bactérie peut rester en sommeil dans le sol pendant des années. "Avec un automne 2017 très très sec, qui a craquelé les sols, et puis après, un hiver très pluvieux, avec tous ces orages, ça fait remonter les pores à la surface et c'est comme ça qu'en broutant, la vache se contamine", explique Stéphane Cadorel, de la direction départementale de la protection des populations. Premier symptôme de cette maladie : une fièvre qui foudroie les animaux en 24 heures. Elle se transmet très rarement à l'homme. Pour l'instant, aucun cas n'a été détecté dans les Hautes-Alpes. Par mesure de précaution, les ouvriers des abattoirs, éleveurs et vétérinaires, en contact direct avec le sang des animaux, ont reçu un traitement antibiotique.

Le JT

Les autres sujets du JT