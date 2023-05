Environnement : le robot BathyBot fonctionne à nouveau et dévoile enfin ses images du fond marin de la Méditerranée

Après des débuts compliquées, ce robot aux faux airs de Wall-E, le héros du dessin animé des studios Pixar a pour terrain de jeu le large de Toulon.

Ces derniers mois, BathyBot a connu bien des déboires. Ce robot aux faux airs de Wall-E, le héros du dessin animé des studios Pixar ,a deux caméras à la place des yeux et des chenilles en guise de jambes Sauf que ce robot scientifique vit sous l'eau : en Méditerranée, au large de Toulon.

>> franceinfo junior. Ce qu'il faut savoir du robot BathyBot, qui va explorer les fonds marins en Méditerranée



Les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'ont mis à l'eau, il y a plus d'un an. Le robot a été immergé grâce à un navire océanographique et c'est un sous-marin, le Nautile qui l'a libéré de ses chaînes. Sauf que, problème, les ingénieurs n'ont pas pu le connecter à la multiprise qui avait été installée à quelque 2 400 m de profondeur. Le système n'était pas prêt. Or, cette prise était le seul moyen à la fois d'alimenter le robot en électricité, mais aussi de recevoir les images tournées par ses caméras. Heureusement, le courant a été rétabli – il a fallu attendre l'intervention d'un navire câblier – pour rebrancher BathyBot.

BathyBot a donc enfin ouvert les yeux, mais il ne peut pas encore se déplacer, la coupure de courant a été trop longue. Une nouvelle opération doit être menée dans les prochaines semaines pour relancer son moteur. En attendant, les scientifiques peuvent déjà observer et analyser les données transmises par le robot.



BathyBot a de nombreux atouts pour collecter ces données

BathyBot est équipé de capteurs qui permettent de mesurer différents paramètres : température de l'eau, salinité, vitesse et direction du courant, flux de particules et concentration en oxygène.

Avec sa caméra ultra-sensible. BathyBoth va également étudier la bioluminescence, la capacité de certains organismes à produire de la lumière. Il n'est pas tout seul sous l'eau.

D'autres instruments ont été installés ces derniers mois pour former ce que l'on appelle désormais le laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée. Il doit permettre d'étudier plus finement les mystères que renferment les abysses.